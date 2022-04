(Video) A horas del histórico juicio, la entrevista a Pablo Esser

Pablo Esser (48), empresario y ex dirigente deportivo, será juzgado por presunto lavado de dinero y comercialización de estupefacientes desde este jueves 21 de abril en el Tribunal Federal Oral 1 de Córdoba capital.

Actualmente el ex presidente de Sportivo Belgrano se encuentra con prisión domiciliaria, luego de que le concedieran ese beneficio solicitado por su defensa. En la misma situación se encuentra quien es considerado su "mano derecha", Juan Carlos "Cucho" Bosio.

Cabe remarcar que el juicio será contra otros implicados en la causa, que tiene como principal acusado de narcotráfico el ex líder de la barra de Sportivo, Brian Requena.

A Esser le dictaron en diciembre de 2020 la falta de mérito por el delito de financiación al narcotráfico del cual también estaba imputado, pero fue procesado como supuesto partícipe primario de comercialización de estupefacientes y de lavado de activos de origen delictivo. También, se le trabó un embargo por la suma de un millón de pesos.

Está apuntado como uno de los integrantes de una banda narco que a su vez lavaba dinero. La investigación y la imputación corrió por cuenta del fiscal federal Luis María Viaut, quien accionó a partir de una denuncia anónima. Luego, la causa pasó al Juzgado Federal de Villa María.

“Eran indispensables los dólares que conseguían Esser y Bossio, sin eso Requena no compraba la cocaína; es decir, la forma en que se dio la maniobra no se podría haber dado”, resaltó la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni.

El descargo de Esser

En una entrevista exclusiva que concedió a El Periódico el mes pasado, Esser rompió el silencio y rechazó tajantemente estar vinculado a la venta de drogas. Sostuvo que solamente vendió dólares a Requena, sin saber –según resaltó- que ese dinero era utilizado para comprar cocaína.

"Que me hayan imputado financiación y comercialización del narcotráfico, lavado de dinero es increíble. Yo le vendía dólares a Requena, que supuestamente es la persona que está detrás de este negocio. Me río de todas las imputaciones porque lo único que hice fue vender dólares", dijo en la entrevista.

"Yo no soy del negocio de la droga. Pero acá en una ciudad chica como San Francisco podemos suponer si hay personas que están metidas en la droga, ¿acaso a ellas no le venden un auto o no le venden en un supermercado porque esa plata vendría de algo ilícito?", agregó.

Finalmente, el imputado aseguró que la causa "es adrede por otra cuestión", que su esposa recibió un llamado telefónico en donde se le pidió dinero para liberarlo y consideró que "es una disputa judicial" en la que no tiene nada que ver.

La relación con Brian Requena

El exlíder de una de las facciones de Sportivo Belgrano, Brian Requena, es el principal apuntado en el marco de la causa de narcotráfico que investigó la Justicia Federal de San Francisco. Es quien, según la acusación, compraba droga a narcotraficantes de Rosario y luego se encargaba de distribuirla en distintos puntos de esta región junto a otros cómplices.

- ¿Cómo lo conoce a Requena?

- Cuando yo vuelvo a tomar el club como presidente en 2019 y se hace la cena presentación de las camisetas, ahí se presentó como parte de una fracción de la barrabrava. Después hice una operación de dólares en 2020, pero esta causa viene desde 2018.

- ¿En qué momento le pide comprar dólares?

- Viene de la pandemia, en abril de 2020, cuando no había actividad. Decidimos vender varios elementos del club que no se iban a utilizar más. En un momento vino Requena y dijo que necesitaba algunas cosas y nos pusimos a charlar. En ese momento me manifestó que necesitaba comprar dólares, sino sabía dónde podía comprar. Y ahí le dije que yo vendía, y ahí es donde empezamos el contacto comercial.

- ¿Hicieron muchas operaciones?

- Habrán sido unas cuatro o cinco veces. No le vendí más de 15 o 20 mil dólares en todas las operaciones. Eso está en las escuchas y declarado.

- En serio nunca le dijo para qué eran los dólares?

- No. Pero uno lo puede imaginar, porque sabía o se decía como muchas otras personas que dicen que venden droga. En realidad, eso no se sabe porque se está investigando.

De cabecilla a partícipe necesario

La detención de Esser se construyó mediáticamente como un “peso pesado” que caía tras una intensa investigación de la Justicia Federal. En un primer momento, se lo sindicaba como el líder de una banda de narcotraficantes que operaba con diferentes kioscos de venta de droga en San Francisco y Frontera. Pero el propio acusado asegura que eso fue solo un dicho del fiscal Viaut para “la tribuna”.

- ¿Cómo fue la experiencia en la cárcel?

- Fue un año y tres meses en la cárcel de San Francisco. Uno no está acostumbrado a esto, nunca tuve ningún tipo de problema con la Justicia. No es lindo que a la noche se sientan los ruidos del encierro. Son celdas de dos o cuatro, que se abre a la mañana temprano y que se cierra tarde a la noche. Hay otros espacios, pero el problema es la familia y el daño que me hicieron a mí como persona.

- ¿Pese a que dice que solo vendía dólares la vinculación con la droga ya es inevitable ante la sociedad?

- No tengo nada que ver con ningún negocio de droga, ni la conozco, ni he consumido. Tampoco me junto con gente que la consume. Y todo eso está en el expediente, por eso necesitaba que alguien lo lea, porque si de lo único que se jactaban era de la imputación de un fiscal, iba a seguir preso. Gracias a Dios llegó al Tribunal de alzada y automáticamente me dio la prisión domiciliaria.

Cómo afectó a Sportivo Belgrano

La Justicia Federal es la que deberá resolver la situación de Esser en el juicio que comenzará en abril de este año, pero más allá de que resulte culpable o inocente, el club cargó con una marca pesada por lo acontecido en septiembre de 2020.

El caso llegó a los medios nacionales debido a que no existen demasiados antecedentes donde se detenga al presidente de un club de fútbol argentino en plena gestión, más allá de que muchos atravesaron por etapas de acusaciones e imputaciones.

- ¿Qué visión tiene del club?

- Estoy tranquilo porque el club estaba bien y pudieron continuar muy bien. Creo que al club no lo dañó y tiene que ver porque la gente estaba conmigo continuó y le puso el pecho. No puedo estar en disgusto con nadie, todos los que me conocen sabe quién soy y lo único que me interesa son ellos. Los que no me conocen, no incumbe lo que piensen.

- ¿Se arrepiente de algo?

- Reconozco que no debería haber vendido dólares. Esa es la realidad, fue un error. Obviamente es difícil no arrepentirse no habiendo estado un año preso. Pero no soy partícipe de ningún negocio y de la negociación del narcotráfico ya no me acusan más. A mí me acusan de comercialización de droga y no tengo nada que ver.

Juicio y acusación

Tras su detención el 23 de septiembre de 2020, Pablo Esser se sentará en las próximas horas en el banquillo de los acusados.

El juicio en su contra se desarrollará desde el próximo 21 de abril en los Tribunales Federales de Córdoba capital, donde llegarán todos los implicados en la causa que lo tiene como principal acusado junto al ex líder de la barra de Sportivo, Brian Requena.

Esser se encuentra con prisión domiciliaria luego de que el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba diera lugar en diciembre pasado al pedido de excarcelación que había realizado la defensa a cargo del abogado Jorge Sánchez del Bianco.

Cabe recordar que le dictaron en diciembre de 2020 la falta de mérito por el delito de financiación al narcotráfico, del cual también estaba imputado, pero fue procesado como supuesto partícipe primario de comercialización de estupefacientes y de lavado de activos de origen delictivo. También, se le trabó un embargo por la suma de un millón de pesos.

Esser está apuntado como uno de los integrantes de una banda narco que a su vez lavaba dinero. La investigación y la imputación corrió por cuenta del fiscal federal Luis María Viaut (investigado por la misma Justicia por cohecho), quien accionó a partir de una denuncia anónima. Luego, la causa pasó al Juzgado Federal de Villa María.

“Eran indispensables los dólares que conseguían Esser y Bossio, sin eso Requena no compraba la cocaína; es decir, la forma en que se dio la maniobra no se podría haber dado”, resaltó la fiscal que lo investigó, María Schianni.

Los demás vinculados

En esta causa también están procesados Marcelo Octavio Artaza, Andrés Eladio Rolón, Franco Ezequiel Espina, Miriam Liliana Lescano, Daiana Belén Artaza y Lucas Maximiliano Rubén Alfonso.