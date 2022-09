Este martes 20 de septiembre se desarrollará la tercera charla de prevención de grooming destinada a adultos, con el fin de dar a conocer herramientas de control parental para evitar que menores sean víctimas de abuso sexual a través de las rede sociales.

La disertación será brindada por el docente de Cronos, Gonzalo Castillo, quien además es diseñador web y técnico en programación. Para participar de forma gratuita se debe confirmar la presencia a través del teléfono 3564 690070.

"Se siguen dando casos de grooming. En San Francisco estimamos que hay 4 casos por aula. Es decir menores que tuvieron algún intento y a veces hasta enviaron contenido sexual explícito hacia el acosador", lamentó Gonzalo Castillo en El Periódico Radio FM 97.1.

También sostuvo que la charla es destina especialmente para adultos y será sobre grooming y control parental. "No se están dando el control parental para que los padres puedan estar atentos de los contenidos y con quién interactúan sus hijos", remarcó.

"A veces muchos datos de casos no conocemos porque los padres sienten que tienen culpa y no se quiere hablar mucho del tema. Temen que la sociedad los juzgue y no trascienden. Pero sí está comprobado que hay muchos casos y tenemos que seguir alertando", sostuvo y añadió: "1 de cada 10 niños llega a tener contacto con el acosador".

Muchos casos: falta prevención

-¿Qué herramientas o prevenciones pueden tener en cuenta los adultos?

-Herramientas como "Google Family Link” que es una aplicación gratuita, puede ser instalada en cualquier celular que tenga Android desde la Play Store. Con ésta, el adulto responsable podrá tomar control sobre el celular de su hijo de manera remota.

-¿Qué le recomienda a un padre que detecta que alguien está acosando o intentando acosar a su hijo?

Dialogar, evitar avergonzarlo o culparlo, para que pueda contar con sinceridad lo que le pasó. En caso que alguien haya pedido una fotografía a su hijo, deberá solicitar ayuda al 0800-222-1717, donde lo guiarán según la profundidad del caso. Otras medidas importantes son no borrar contenido de la computadora o teléfono celular. Guardar las conversaciones, las imágenes y los videos que el acosador y la víctima se enviaron porque sirven de prueba (si las imprime, mejor). Cambiar las claves de acceso a las redes sociales. Limitar la lista de contactos y configurar la privacidad en las redes sociales. En caso del acosador, no denunciarlo ni bloquearlo. Al ser bloqueado se pierde la información para hacer la investigación y el acosador puede crear un nuevo perfil y seguir acosando a otros niños, niñas y adolescentes. No amenazarlo ni enfrentarlo. Si lo hacen, se alejará de la víctima y será más difícil localizarlo. Lo más útil es reunir toda la información y hacer la denuncia en la Fiscalía más cercana.

-¿A qué edad cree que los niños podrían tener acceso a redes sociales?

-Las redes sociales no están diseñadas en principio para menores, es necesario activar el control parental en cada una de ellas para que filtre el contenido inapropiado según la edad. En el caso de Facebook, la edad mínima es de 14 años, y para TikTok, la edad mínima es de 13 años, e inclusive tiene que tener activo el control parental.

-¿Qué recomendás en estos casos?

-Recomiendo a los padres que busquen en internet "cómo activar filtros de Control Parental" de cualquier aplicación o web, Google, Netflix, YouTube, entre otras. Hay infinidad de tutoriales y aplicaciones para controlar el dispositivo móvil.

-¿Qué es el control parental y cómo se implementa?

Son un conjunto de herramientas que tienen las aplicaciones para poder filtrar el contenido que ve el menor. Se puede por ejemplo en Fortnite desactivar las salas de chat (de texto y voz) para prevenir que hablen con extraños.

¿Cuáles son los errores más comunes de los padres que no creen que sus hijos pueden ser víctimas?

Pensar que por educarlos bien en algunas áreas es trasladable a todas las otras. Es decir, pensar que mi hijo no va a ser víctima es trasladarle la responsabilidad al menor de que tiene que saber cuidarse sólo en Internet. Por más bien educado que esté, hay que recordar que pueden toparse con adultos en cualquier lado, así es la red.

Cómo actúan los acosadores virtuales

El programador Castillo describió en cuatro etapas el accionar de los abusadores sexuales que operan a través de internet:

Primera etapa: los acosadores se hacen pasar por amigos dentro de un chat, ya sea un videojuego o YouTube (o cualquier plataforma de stream). Logra la confianza con la víctima haciéndose pasar por alguien de su edad, habla con los mismos modismos y tiene obviamente una identidad falsa.

Segunda etapa: logra establecer una relación más emocional ya sea por amistad (al compartir los mismos videojuegos) o también lograr enamorarlos en el caso de los preadolescentes y adolescentes.

Tercera etapa: empieza el hostigamiento y la extorsión al pedirle fotos de el niño o sus hermanitos, donde se ven envueltos en amenazas como “si no me pasás más fotos, le cuento a tus padres lo que hiciste”…“si no me pasás el video, le muestro a tus padres la foto que me pasaste en ropa interior”…“si no venís a casa, le muestro a tu colegio el video que me pasaste sin ropa”… Va subiendo gradualmente el hostigamiento al ir intercambiando desde fotos pequeñas e ingenuas hasta llegar a un video íntimo, subiendo el nivel de compromiso sexual hasta llegar a amenazas graves como exponerlos frente a todos sus amigos en las redes.

Etapa final: la víctima en algunos casos termina yendo a la casa del acosador y sufre el abuso. En este caso es el acosador el que le sugiere excusas para que la víctima le diga a sus padres con el fin de hacerse el tiempo para ir al encuentro. En pocas palabras, les enseña a evadir a los padres sin que lo noten por unas horas.

¿DÓNDE DENUNCIAR? Al 137 para asesoramiento o denuncias. También al 0800-222-1717.