(Video) Alerta clientes de Bancor: vecina de San Francisco fue víctima de una gran estafa

Días atrás en El Periódico de San Francisco se difundía un video donde se advierte por una página falsa que simula ser la web de Bancor. Incluso según la alerta, ese portal está mejor posicionado a través de Google que la original de la entidad bancaria.

A partir de esto, fueron varios los vecinos de San Francisco que manifestaron que ya fueron estafados por ciberdelincuentes que le vaciaron la cuenta.

Tal es el caso de María Laura, una mujer que fue víctima de estos delincuentes que mediante un ardid delictivo le robaron cerca de 160 mil pesos de su homebanking.

"El martes 30 de agosto entré a la página de Bancor a través de mi computadora, puse mi usuario, pero no puse mi contraseña porque me tiró otro dibujo. No me quedé tranquila con eso, por lo que al ratito entré desde mi celular desde Google y pude chequear que tenía todo en orden. Por la tarde, una persona me hace una transferencia que esperaba", comentó la mujer.

Luego agregó: "A la tarde intenté ingresar otra vez a mi cuenta, pero ahí un me salió un cartel que me decía que habían intentado ingresar con otro dispositivo, por lo que me iban a enviar un código para corroborar. Automáticamente recibí el código de Bancor a mi teléfono, entonces lo puse y puse aceptar".

Cuando María Laura aceptó se percató de que le habían sacado el dinero que tenía: 160 mil pesos.

"Dije esto no puede estar pasando. Mi desesperación fue muy grande. Automáticamente hablé al Banco, les dije que había sido estafada. Desde la entidad me dicen que tenés todas las medidas de seguridad, yo siempre tomo todas las medidas, pero créanme que es un segundo y te pasa", sostuvo a El Periódico.

Ademas, manifestó que fue a la Policía de San Francisco a hacer la denuncia y estuvo más de cinco horas para hacer que la reciban en la Unidad Judicial.

"Al otro día fui al banco, pedí hablar con el gerente pero no estaba. Fui al día siguiente, me atendió muy bien el gerente. Lamentablemente en ese momento uno está caído de todo punto de vista porque más allá del dinero, me sacan la dignidad, era dinero para poder vivir", lamentó María Laura.

Sin embargo, a los pocos días recibió una carta del banco diciendo que no se iban hacer cargo de devolverle el dinero. "La desesperación que me agarró fue muy grande", enfatizó.

"Pido por favor que presten atención porque uno es trabajador y te sacan lo que tenés. Hay que asesorar a los abuelos y todas las personas para que presten atención porque a los del banco no les importa", sostuvo la mujer.

Bancor refuerza las recomendaciones a la población para prevenir las ciberestafas

Según los registros, los fraudes más recientes se realizan a través de la clonación de chips provistos por compañías telefónicas y de la suplantación de identidad de sitios web.

Una de las principales advertencias efectuadas por el Banco es que los clientes NO deben colocar el nombre de BANCOR en los buscadores, por ej: Google, sino escribir la URL o dirección web (www.bancor.com.ar), directamente en el navegador de Internet para asegurarse de estar haciendo gestiones en el sitio oficial. Y, además, se sugiere marcar esa dirección en la opción “Favoritos” para acceder siempre desde allí y evitar el ingreso a páginas web visualmente idénticas a la del banco, pero fraudulentas, creadas para que el usuario deje allí sus claves y sea estafado. Otra de las formas seguras recomendadas para acceder al homebanking, es realizar las transacciones y consultas a través de la aplicación BANCÓN, descargada de Play Store o Apple Store en los dispositivos móviles.

Con relación a los chips comercializados por las empresas telefónicas, el Banco ha iniciado acciones para que estas compañías cumplan su parte del procedimiento, que es verificar la identidad del cliente cuando les solicitan el reemplazo de un chip, ya que al no hacerlo dejan una ventana abierta para que se produzcan nuevos delitos.

Hay dos formas de darle seguridad a las transacciones. Autenticando la operación con Token o con un mensaje de SMS. El Token es el factor más alto de seguridad, se activa a través de un cajero automático y no debe divulgarse nunca por ningún motivo. El Token está vinculado al número de identificación de cada aparato de celular, llamado IMEI, un código único e irrepetible que viene de fábrica en los teléfonos. Por lo cual es una protección mayor, ya que nunca le llegará el token a quién está intentando hacer una estafa con un chip clonado (Ver procedimiento en la 4ta. recomendación).

En caso de haber sido víctima de un delito de este tipo, BANCOR insta a actuar con premura y hacer inmediatamente las denuncias y alertas para que se puedan efectuar los bloqueos y avisos a las demás instituciones intervinientes. En la actualidad, el Banco está trabajando codo a codo con el Ministerio Público Fiscal, donde se hacen las denuncias penales, y con 38 entidades bancarias de todo el país para dar respuesta, proteger y cuidar a sus clientes, y hacer los recuperos.

A su vez, mantiene activa su tercera campaña publicitaria masiva de concientización “Ojo con las Ciberestafas” a través de la cual se busca informar, educar al cliente y brindarle más recursos y conocimientos para no ser víctima de estas estafas. BANCOR es pionero a nivel nacional en campañas de prevención del ciberdelito con repercusiones a nivel nacional.

A continuación, una por una, las recomendaciones para prevenir y evitar las ciberestafas.

Recomendaciones:

No se deben compartir los datos bancarios (claves, usuario, Token, códigos de validación o información de seguridad) con ninguna persona, institución o empresa. El Banco nunca las pedirá para ninguna gestión y no las necesita para dar asesoramiento.

Asegurarse que siempre se están haciendo gestiones con las cuentas oficiales de BANCOR. Ingresar al Home Banking siempre desde el sitio web oficial del banco (www.bancor.com.ar), escribiendo la dirección en el navegador, o desde la aplicación móvil BANCÓN descargada desde las tiendas oficiales de Google Play o Apple Store.

Al ingresar el usuario en BANCÓN, confirmar que el avatar o imagen de perfil sea la correcta.

Activar la clave Token como método principal de seguridad para validar operaciones bancarias. En los cajeros automáticos de la red Link se hace ingresando a “Otras operaciones”, “Gestión Claves”, luego a la opción “Otras Claves», Opción 03 BANCOR y allí “activar Token”. Elegir y colocar una clave. Luego, ingresar a BANCÓN por el dispositivo (celular), ir a “Preferencias” y “Seguridad”. Finalmente, ir a los 3 puntitos, cargar clave generada en el cajero y vincular.

Cortar las llamadas cuando alguien del otro lado pide que brindemos nuestros datos y desconfiar de los números desconocidos. Aunque hablen de premios, dinero o planes, cortar y comunicarse con las líneas oficiales, para sacarse las dudas.

Atención con los perfiles falsos en redes sociales. Existen cuentas ficticias que se hacen pasar por el banco o por sus asesores. BANCOR nunca iniciará conversaciones por redes sociales ni enviará solicitudes de seguimiento.

Cuidado con los correos, mails falsos que piden hacer clic en un link por una acción con urgencia. No hacerlo. Siempre llevan a sitios engañosos para acceder a nuestras cuentas.

Las transferencias NO requieren aceptación. Si alguien lo pide, no hay que aceptarlo. Están tratando de sacar dinero de la cuenta a través de un DEBIN, que es un débito inmediato que necesita autorización.

Lo ideal es no usar computadoras o celulares de desconocidos para acceder a cuentas personales, redes sociales o aplicaciones.

Cuando se hacen compras en comercios, asegurarse de no perder de vista el plástico de la tarjeta, y que la transacción se haga en presencia del cliente.

Si se recibe un SMS, e-mail o WhatsApp de un remitente desconocido, es probable que se trate de una estafa.

Activar las notificaciones de consumos y movimientos de cuenta. Controlar regularmente los consumos en resúmenes e históricos de movimientos en el homebanking.

No utilizar la misma contraseña para todo.

Es importante cambiar periódicamente las claves. No se deben escribir en el celular, ni en los mails, ni en entornos virtuales.

DENUNCIÁ LAS CIBERESTAFAS

Si fuiste víctima de una ciberestafa, podés comunicarte con la línea exclusiva de BANCOR para denuncia de ciberdelitos: 0810 222 0044. Atiende las 24 horas, todos los días del año. Además, debes registrar la denuncia en la web del Ministerio Público Fiscal Córdoba en www.mpfcordoba.gob.ar.