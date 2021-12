Otra vez delincuentes que se aprovechan de la solidaridad de los vecinos para engañar con falsas ventas. En esta ocasión, la familia de Leandro Albornoz (14), el adolescente que necesita de una costosa operación para no perder la visión, advierte que hay personas que venden casa por casa una rifa a nombre de "Leo" pero que no están habilitados.

"Me enteré de que hay gente que está vendiendo rifas a nombre de mi hijo. Esas personas no están habilitados, no le compren. Solo están habilitados desde la Escuela Proa San Francisco, pero tiene sello de la escuela", aclaró Sergio, el papá de Leandro, a La Mañana de El Periódico FM 97.1.

Además recordó que para el próximo fin de semana llevan adelante la venta de un pollo y una paquete de pastas a $700 pesos pero el dinero no se debe entregar hasta retirarlo.

Para poder recaudar fondos la familia realizará para el fin de semana del 17 y 18 de diciembre una venta de pollos y pastas a 700 pesos. Para colaborar comunicarse al celular 3564 585499.

Leo puede quedar ciego: debe afrontar una millonaria operación

Leandro Albornoz tiene 14 y recientemente le descubrieron una grave enfermedad en los ojos denominada queretacomo nivel 4 crónica, la cual puede dejarlo ciego en el corto plazo sino es intervenido quirúrgicamente.

Es por eso que sus padres están desesperados y piden ayuda para poder costear la cirugía que cuesta más de 1.200.000 pesos.

"Antes de la pandemia lo habíamos llevado al oftalmólogo por su problema en la vista y le detectaron miopía y astigmatismo. Pero hace un mes atrás nos dijo que no veía. Por eso lo llevamos con la doctora Dilella y le descubrió un problema en las córneas, por eso lo derivó de urgencia a Córdoba", contó Sergio, el padre del adolescente, en La Mañana de El Periódico FM 97.1.

"En la Clínica Maldonado Bas le hicieron los estudios y le diagnosticaron la enfermedad queretacomo nivel 4. Del ojo derecho ya no ve y del ojo izquierdo solo un 30%", lamentó el hombre.

La enfermedad es muy agresiva y Leo necesita ser operado con urgencia. "A la edad que él tiene las córneas se le deformaron en forma cónica, necesitan intervenirlo porque puede quedar ciego", dijo agregando que ya tiene el certificado a discapacidad.