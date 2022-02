Todavía prófugo de la Justicia, el líder y creador de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, apareció en las últimas horas a través de una videollamada por Zoom en la que culpó a una conspiración en su contra por la mala situación de la firma, cuestionó a la Justicia y a quienes lo denunciaron por estafa; y al mismo tiempo hizo un pedido urgente de dólares a sus seguidores a cambio de "educación y entrenamiento" a través de charlas diarias en las que resumiría "20 o 30 años de inspiración" que él pueda tener.

Mientras los líderes de esta organización que proviene de fuertes vínculos con una iglesia evangélica se encuentran también prófugos o detenidos en el marco de una causa judicial por estafa y asociación ilícita, Cositorto insultó y amenazó a aquellos que lo denunciaron, especializados en temas financieros o en sectas, como el activista Pablo Salum o en Twitter el usuario Beto Mendeleiev. También arremetió contra los medios de comunicación que expusieron la presunta estafa a través de un sistema piramidal o esquema Ponzi.

El usuario de Twitter Javier Smaldone recopiló distintos extractos de la conferencia que ofreció Cositorto en la noche del último domino a través de Zoom, ocultándose de la Justicia, en la que en todo momento se mostró como un hombre religioso y citó a Dios para defenderse de las acusaciones y alentar a sus seguidores de nuevas inversiones.

Con un largo discurso con frases difíciles de encontrarle sentido y lleno de ideas sueltas sin relación, pidió a sus seguidores mantenerse dentro del esquema de Generación Zoe y no dejarse llevar por las denuncias de estafa. En otro pasaje, reconoció que la Zoe Cash, la criptomoneda que promociona su empresa, está "hecha pomada".

"Vergüenza les debería dar cuando abandonen el cuerpo y se encuentren con el mundo espiritual. ¿O no saben que hay un mundo espiritual, un mundo mental y un mundo material? ¿ni siquiera han aprendido que vivimos en tres niveles, en tres estadíos, y que es así como nosotros hemos materializado trayendo los principios de lo alto y por medio de nuestra mente y nuestra palabra lo hemos logrado materializar?", comienza.

"Entonces, gente, todo esto que está manipulado, la obra que se tiene que levantar de una generación, porque de todas maneras estamos de paso, y esto que está pasando es un anticipo de lo que va a pasar en los próximos años a nivel mundial. Recuerden, nada puede aparecer afuera que sea distinto distinto al modelo mental que le corresponde. Cada uno de nosotros tenemos lo que tenemos, somos lo que somos, logramos lo que logramos, porque la mente se expresa a través de la realidad. El rey Salomón lo dice en el proverbio 23, ¿por que cuál es el pensamiento en su corazón? Así, él es. Esta es la educación que tendría que estar en la secundaria".

Luego, Cositorto parece cuestionar que el ministro de Educación no jure por Dios y le pide que ponga a Dios delante de todo.

Y sigue con su arenga: "Hay un lenguaje que está antes que el mundo suceda y lo que se ve proviene de lo que no se veía y por eso el poder es lingüístico. Nosotros hemos hablado y hemos generado. Hemos dicho un zoom, y acá estamos. Hemos dicho un viaje y acá estamos. Hemos declarado una hamburguesería y la hemos abierto. En vez de estar mirando la hamburguesería, vean el poder que tiene la palabra y enseñenle a la gente que tienen todas las herramientas para ser libres".

No termina ahí y sigue con su rol de único orador en un discurso sin interrupciones, en el que conecta ideas sueltas que parecen no tener sentido: "Manténganse emocionados, en un buen estadío. Salgamos de la apatía. Por eso Jesús decía vuelvan a ser como niños. Hagan metanoia, vayamos más allá de la mente. Prestemos atención. Sean soberanos de la mirada. Llevenselo puestos, muchachos. Venimos de un mundo espiritual. ¿Cuántos años les quedan de vida a estos personajes que están en la televisión vendiéndose por 200 mil pesos argentinos? No le tengan miedo a las conversaciones ni a las circunstancias. Hagan foco en el compromiso. Hay cosas que no se resuelven, pero se superan. Vamos con fuerza todos juntos. Porque si ustedes se ponen con la ansiedad, paradójicamente, en esa esencia, va a quitar el poder de lograrlo. Por eso Dios y la palabra dice echando toda nuestra ansiedad sobre él. Mantengámonos de manera sobrenatural a los hombres naturales conectados, a estos personajes delincuentes que están atacándonos y la Justicia y los periodistas no dicen nada. De eso no dicen nada".

"Estamos en los 45 minutos que voy a dictar todas las noches donde les voy a traer enseñanzas, cosas que van a pasar en el mundo y personajes espectaculares que nos van a acompañar. El miedo en tu interior es una señal de que te está faltando recursos. Eso se llama FODA", dice después.

Y finalmente llega a la parte en que solicita de manera inmediata a sus seguidores que ingresen al menos 100 dólares para hacer frente a los pagos, a cambio de capacitaciones y charlas diarias a su cargo. También invita a otros a poner sumas mayores a esa cantidad.

"Hoy en un momento me estaba bañando y me vino una enseñanza. No piensen en lo que pasa, háganse una imagen de lo que pasa y visualicen la imagen de lo que querés que pase. Focalizate en eso. No le cedan el espacio interior. No le cedas el poder a nadie, mucho menos a estos organismos corruptos y lamentables, a estos tuiteros que están al pedo todo el día. Lideramos un proceso. Sostener. Por lo cual una persona, sona de sonido, influye desde la relación, todo en el mundo es relación, por la eso la maestría está en la relación, lo divino está en la relación. En el plano de lo normal, uno más uno es dos. En el plano de los iluminados, uno más uno es tres. Pero en el plano espiritual, uno más uno es uno", sostuvo.

"Voy a estar hasta donde Dios lo permita y el que haga el aporte durante 12 meses le vamos a dar acceso a una de las convenciones a nivel mundial. Quiero que sepan que todo lo que ustedes abonen va como ahorro e inversión y generan además el acceso a las reuniones en Argentina, Colombia y Perú. Sabemos que hay órdenes de captura, nuevos posibles allanamientos, esperemos que no hagan falta", añade.

Y concluye con un nuevo pedido de dinero a cambio de "educación y entrenamiento" mezclado con denuncias de conspiración y admitiendo que se encuentra prófugo: "¿Tanto les molesta que hablemos de Dios? ¿de quién quieren que hablemos? Señores, esta es una noche de valientes, no es para muchos, es para machos, es para hombres y mujeres de negocios que levanten banderas. Son 100 dólares en efectivo, 100 dólares por banco, que van a las billeteras, simple. Háganlo inmediatamente, les pido por favor, porque mañana mismo tenemos que hacer pagos en Argentina. Todos van a ser retribuidos porque además es un dinero para ustedes, por apalancamiento, por estudio, por formación. Los que quieren una transformación, acá está. Les pedimos por favor el apoyo y la inversión para ustedes, cuenten con todo el entrenamiento. Voy a tomar este tiempo de reflexión, me tengo que estar escondiendo para que no me tengan detenido estos personajes. Les voy a traer lo máximo para que en seis meses o un año ustedes tengan 20 o 30 años de inspiración que yo pueda tener. Les mando un abrazo enorme, el que quiera donar más que done más.