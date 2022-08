Juntos por el Cambio pidió el juicio político a Alberto Fernández

Diputados de Juntos por el Cambio pidieron este jueves el inicio del juicio político contra el presidente Alberto Fernández por considerar una amenaza las declaraciones televisivas del miércoles referidas al fiscal Diego Luciani.

Margarita Stolbizer, Cristian Ritondo, Ricardo López Murphy, Mario Negri y Juan López dieron una conferencia de prensa y fijaron la postura del cuadro político en la Cámara baja.

"Entendemos y sabemos la responsabilidad institucional que significa un pedido de juicio político por parte de la oposición, pero también entendemos lo que hoy está pasando en la calle y lo que están pasando los argentinos", remarcó Ritondo, presidente del bloque PRO.

A su turno, López, presidente del bloque Coalición Cívica, afirmó que "el presidente tiene que entender que vive en un Estado de derecho como él dice que la Argentina vive".

"No puede intimidar al resto de los poderes públicos, no puede tratar de condicionar al resto de los poderes públicos y tiene que aceptar la decisión de la Justicia", sostuvo.

El diputado se refirió a los trascendidos que indican que el máximo mandatario indultaría a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en caso de ser considerada culpable en la causa Vialidad: "Se instaló la idea del indulto y el presidente tampoco puede indultar porque los delitos contra la corrupción no se pueden indultar".

"El presidente violó la Constitución cuando descalifica la acción de un fiscal cuando lo única que ha hecho es cumplir su papel", sumó Stolbizer, de Bloque Encuentro Federal, y añadió: "El fiscal llegó a la conclusión luego de pruebas que se fueron acumulando durante mucho tiempo".

Polémica con Manes

El pedido de juicio político a Alberto Fernández tuvo un consenso pleno en el interbloque Juntos por el Cambio salvo por una excepción. Es que Facundo Manes decidió no firmar el proyecto, lo que generó fuertes cuestionamientos internos.

Entrevistada por Eduardo Feinmann y Jonatan Viale en LN+, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, le recriminó al diputado radical su postura: "Nosotros somos 116 diputados, firmaron 115. Es una irresponsabilidad institucional y se tiene que hacer cargo. Va a tener que explicar por qué siendo parte de un proyecto político en el que todos los bloques firmaron el proyecto, incluso firmó su bloque. Es el único, firmaron 115".

"Yo averigüé, pregunté bien si no firmó o no se enteró, porque podía haber sido. Pero específicamente no quiso firmar. Para mí es de una irresponsabilidad institucional muy fuerte. Tendrá que explicar él por qué no quiso firmar", señaló la ex ministra de Seguridad.

La explicación de Manes

Desde su cuenta de Twitter, el neurocientífico explicó sus motivos para no firmar el pedido de juicio político contra Alberto Fernández: "No hay dudas de que los dichos del Presidente son irresponsables, peligrosos e INDIGNANTES. No vamos a tolerar declaraciones mafiosas en la Argentina. Pero esta no es una situación que llame a un juicio político".

"Seamos claros: un pedido de juicio político es una medida para remover al Presidente. Es una medida extrema para el funcionamiento institucional del sistema democrático que no se puede banalizar. No se pueden realizar pedidos de juicio político de forma prematura, por la gravedad institucional que esto implica. Es una decisión que debe analizarse y debatirse profundamente", siguió.

En esa línea, continuó: "No nos olvidemos: acá hubo un DELITO GRAVE. Se robaron plata de todos, muchísima plata que no se invirtió en el bienestar de los argentinos. Es un delito que tiene que juzgar la justicia, independientemente de la política, para recuperar esos recursos y devolverlos a la sociedad".

"NO ES UNA DISCUSIÓN POLÍTICA, ES UN DELITO. No desviemos la atención. Dejemos de lado las especulaciones electorales y permitamos que la justicia actúe. Es un error sacar esta discusión del plano de la justicia y llevarla a la política. A muchos les conviene esa estrategia porque sigue apelando a la grieta que nos trajo hasta acá y les permite mantener sus privilegios", señaló.

Y concluyó: "Los ciudadanos le pedimos al Presidente una justicia sin privilegios y que gobierne para sacar el país adelante. Y que, de una vez por todas, pongamos el foco en los temas que verdaderamente importan: corrupción, hambre, inflación, recortes en salud y educación, falta de rumbo".

Por otra parte, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio expresa su "repudio" a las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre el fiscal Luciani. "Sus dichos son una velada amenaza a la seguridad personal del fiscal federal", consideraron.

"Exigimos que el Gobierno Nacional garantice en forma absoluta la integridad física de los jueces y fiscales que están llevando adelante las causas que involucran a la Vicepresidenta de la Nación. En la Argentina no puede haber más impunidad ni más muertos por razones políticas, ideológicas o por querer buscar el legítimo deseo de verdad y justicia", agregaron.