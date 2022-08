Diputado de Juntos por el Cambio pidió "pena de muerte" para Cristina Kirchner

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Francisco Sánchez emitió este lunes un violento y repudiable mensaje en Twitter en el que pidió "pena de muerte" para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El diputado por la provincia de Neuquén, referente del Pro y el macrismo en esa provincia, publicó su propuesta de pena de muerte luego de conocerse el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de una pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Kirchner, como presunta jefa de una asociación ilícita.

"12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la Patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria", indicó en su cuenta de la red social.

Además, Sánchez grabó un video en el que consideró que "en Argentina lamentablemente la pena de muerte se ha abolido".

Las respuestas críticas al posteo de Sánchez no tardaron en llegar a la red del pajarito, no solo por la bestialidad de su propuesta sino que le recordaron que la "pena de muerte no existe en la Argentina". Otros directamente le pidieron la renuncia por "ignorar la ley, los derechos y los acuerdos a los que adhiere el país".

No faltaron los que le recordaron que de 202 votaciones en Diputados, Sánchez estuvo ausente en nada menos que 81, y que su violento posteo va totalmente en contra de los derechos civiles y humanos de una República.

El pedido de los fiscales incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos.

La fiscalía también requirió el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación y sean destinados a "instituciones de bien público".