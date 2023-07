Tras el revuelo que causó el discurso de Martín Llaryora el domingo por la noche tras el triunfo de Passerini sobre Rodrigo De Loredo, tuvo repercusiones a nivel nacional.

“Basta de que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer los pituquitos de Recoleta", había dicho el gobernador electo y en los medios de Buenos Aires, la frase de Llaryora no pasó desapercibida.

El propio gobernador Schiaretti fue consultado por la prensa porteña, sobre las palabras del intendente de Córdoba, aunque el precandidato a presidente sostuvo que no tuvieron como destinatario a nadie en particular sino a una forma de gobernar centrada en el AMBA.

De hecho, previo a llegar a esa frase, Llaryora había abiertamente criticado al unitarismo del gobierno nacional con frases como “Devuélvannos la guita de las retenciones. No producen nada, vienen como vinieron hoy a explicarnos que iban a ser el hito del cambio. El hito del cambio es este, no es el que le hace fácil la vida a los dirigentes sino el que le mejora la vida a la gente”, siguió. Y agregó: “Las elecciones se ganan hablando con la gente, no paseando por los medios de Capital federal”.

Error y pedido de disculpas

Sintiéndose aludidos por la frase "pituquitos de Recoleta", en la noche del lunes, desde un programa de LN+ apuntaron contra Llaryora con el fin de mostrar que el gobernador electo vivía en un country, en una casa "muy pituca". Pero en realidad, las imágenes correspondían a la vivienda de quien compitió con él en las elecciones provinciales, Luis Juez.

Frente a esto, el periodista que hizo la observación pidió disculpas por el error en sus redes sociales. Llaryora aprovechó las circunstancias para ampliar la intención de los conceptos vertidos en el escenario del Quorum el domingo por la noche, exaltado por lo que leyó como la validación de sus cuatro años de gestión municipal.

"El que trabaja está expuesto a equivocarse. Es importante el reconocimiento del error y la disculpa, la cual acepto de parte del periodista", indicó el intendente en su cuenta de Twitter.

Y continuó: "Ojalá este episodio sirva para abrir un debate nacional sobre la necesidad de construir un país FEDERAL y más justo para todos los argentinos que vivimos en el interior de la Patria".

En este sentido, terminó apoyando la precandidatura presidencial del gobernador Juan Schiaretti rumbo a las PASO y su principal bandera de campaña: el Federalismo. "Este es uno de los ejes de la propuesta de @JSchiaretti, el único precandidato a Presidente con una mirada, desde el interior del país, de todos los problemas de la Argentina. Es hora de pensar un país distinto, más FEDERAL y donde se privilegie al sector PRODUCTIVO", cerró Llaryora.