El resonante triunfo de Hacemos Unidos por Córdoba con la candidatura de Daniel Passerini a la intendencia de Córdoba y algunas frases del discurso del gobernador electo Martín Llaryora se mantuvieron durante toda la jornada como uno de los temas más comentados en medios de todo el país y también en redes sociales.

Tampoco pasó desapercibida la frase de Rodrigo De Loredo sobre los dirigentes de Juntos por el Cambio que viajaron a Córdoba para apoyarlo esperando una victoria que no fue: “Los hice venir al pedo”, dijo el diputado del radicalismo en un escenario junto a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Martín Lousteau y Alfredo Cornejo, entre otros. Entre las ausencias en el escenario de Juntos por el Cambio la más comentadas fue la de Luis Juez.

"Basta de que nos vengan a explicar qué hacer los pituquitos de Recoleta", fue sin dudas la frase más comentada del discurso pronunciado por el ex intendente de San Francisco, que originó no solo cientos de análisis políticos y comentarios en redes sociales, sino hasta chistes y los infaltables memes.

Así, los temas Córdoba, Llaryora, Recoleta, Schiaretti y De Loredo fueron tendencia durante todo el día en Twitter.

Por la alusión a la Capital Federal y su posicionamiento como dirigente nacional, las palabras de Llaryora además fueron muy comentadas en medios de Buenos Aires durante todo el día, con elogios y también con críticas, con interpretaciones de todo tipo de sus palabras y posicionándose como otro líder del “Partido Cordobés” y un futuro gobernador del interior que ya anticipa un fuerte reclamo de políticas más federales para el gobierno del país. Passerini dio numerosas entrevistas a lo largo del día en medios porteños, de Córdoba y otros puntos del país.

Lo que dijo Llaryora

El gobernador electo hizo varios comentarios anoche en alusión a los dirigente de Juntos por el Cambio que viajaron a la capital provincial para celebrar un triunfo de ese espacio político que consideraban asegurado, pero que se llevaron una gran sorpresa con los resultados. “Se que muchos de los que vinieron hoy no se explican este resultado. Fallaron todas las encuestas, por eso hoy vino gente de todos lados. Fallaron todos los números, pero los que no fallaron fueron los cordobeses, que no necesitamos que nadie de afuera nos venga a explicar nada”, dijo el futuro gobernador.

“Las elecciones se ganan hablando con la gente, no paseándose por los medios de la Capital Federal", agregó Llaryora, quien además pidió: "Que este ejemplo sea tomado por el interior".

Su discurso enfatizó críticas a la concentración de recursos y subsidios en Capital Federal. “Vienen de visita y todos los días te dan clase de gobernabilidad. Cualquiera gobierna en el distrito más rico de la Argentina y más subsidiado, vengan a gobernar en el interior”, exclamó.

Ya este lunes, también Passerini se refirió a la presencia de dirigentes de Juntos por el Cambio y consideró: "Vinieron a hacer campaña para las PASO. Nosotros hicimos campaña para la provincia. Vinieron en avión privado a dar una vuelta olímpica pero se equivocaron de cancha".

Qué dijeron Massa, Larreta y Bullrich sobre Llaryora

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, fue uno de los que analizó el resultado. Aseguró que “la elección en Córdoba Capital la ganaron militando” y planteó que el resultado "es un mensaje" al que debe prestarle atención la militancia del peronismo de todo el país.

"En Córdoba, en una elección de la que decían que (el peronismo cordobés) estaba 14 puntos atrás, la ganaron porque salieron de los escritorios, fueron a abrazar a los vecinos, fueron a buscar a la gente y asumieron los errores", remarcó Massa al participar este domingo en el programa 'Duro de Domar', en los estudios de C5N.

Dentro de JxC, quien se refirió de forma directa a las palabras de Llaryora fue el jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, quien ayer domingo se retiró de Córdoba sin hacer declaraciones: “Yo no creo en la política de las agresiones. Creo en la Argentina de los hechos y de los resultados, como mostramos aquí en CABA; para sacar este país adelante, tenemos que estar juntos, eso es lo que propongo, una Argentina de unidad”, contestó.

En la misma línea, Patricia Bullrich evitó confrontar con Llaryora y se limitó a contestar que no podía responder porque no lo había escuchado: “No lo escuché, la verdad que no lo escuché”.