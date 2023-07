El gobernador electo de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, festejó el triunfo en la capital de Daniel Passerini como nuevo intendente y dio un encendido discurso en el que se posicionó como dirigente nacional, cuestionando la campaña de Juntos por el Cambio (JxC) y el apoyo que dieron sus principales dirigentes al candidato Rodrigo de Loredo en las elecciones municipales.

“Basta de que nos venga a explicar qué hacer o cómo hacer los ‘pituquitos’ de Recoleta”, dijo Llaryora, en clara referencia a los dirigentes de JxC que habían viajado a Córdoba para celebrar un triunfo de De Loredo que parecía cantado en muchas encuestas y finalmente no fue, como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Martín Losteau y muchos otros.

Tras confirmase la tendencia irreversible del escrutinio provisorio que posicionaba a Passerini por encima de De Loredo, Llaryora felicitó a De Loredo por reconocer el triunfo, a diferencia de lo ocurrido con Luis Juez en la elección provincial, y remarcó que Córdoba no necesita de las directivas provenientes de la ciudad de Buenos Aires.

Quiero empezar saludando a todos los vecinos que participaron hoy de esta hermosa jornada democrática. Quiero valorar a todos aquellos que fueron parte de las listas, tanto de las nuestras, como la de las demás que hicieron propuestas y que se animaron a caminar la ciudad en el ahnelo de querer hacer la mejor propuesta para cambiar la vida a los vecinos”.

El actual intendente de la ciudad agradeció al candidato Rodrigo de Loredo por su “gesto” de “reconocer la derrota dignamente”. “Pido un fuerte aplauso para aquellos que saben cuándo pierden y reconocer la derrota”, sostuvo, en referencia a Juez.

“Se que muchos de los que vinieron hoy no se explican este resultado. Fallaron todas las encuestas, por eso hoy vino gente de todos lados. Fallaron todos los números, pero lo que no fallaron fueron los cordobeses, que no necesitamos que nadie de afuera nos venga a explicar nada”, dijo el futuro gobernador.

“Las elecciones se ganan hablando con la gente no paseándose por los medios de la Capital Federal, en donde nos agreden, en donde nos mienten y en donde nos difaman”, dijo Llaryora en el escenario.

Además, remarcó que es más fácil gobernar un distrito “rico y subsidiado” como la ciudad de Buenos Aires que hacerlo en una provincia del interior, en alusión a los dirigentes porteños que se encontraban en Córdoba.

“Saben que yo no me callo. No le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a quedar mal y no defender a los cordobeses”, resaltó y hostigó a la oposición: “Vienen de visita y todos los días te dan clase de gobernabilidad, cualquiera gobierna en el distrito más rico de la Argentina y más subsidiado. Vengan a gobernar en el interior”.

En ese sentido, insistió con que la ciudad de Buenos Aires “no produce nada” y en cambio es subsidiada por la producción de la provincias: “Hasta cuándo nos van a explicar cómo se gobierna bien, cuando todos los recursos son del interior de la patria. Devuelvan la guita de las retenciones”.

En la misma línea, apuntó que todo los días están haciendo una “colonización cultural” porque “parece que si no vas a Capital Federal no existís”. “Es necesario que llegue un gobierno que distribuya mejor los recursos”, agregó.

“Ya pasamos dos gobiernos de distintos signos polticos y el interior de argentina aguanta, produce y va para adelante. Vienen de visita y todos los días y te dan clases de gobernabilidad, cualquiera gobierna en el distrito más rico y subsidiado de la Argentina. Vengan a gobernar en el interior”.

“Devuélvannos la guita de las retenciones. No producen nada, vienen como vinieron hoy a explicarnos que iban a ser el hito del cambio. El hito del cambio es este, no es el que le hace fácil la vida a los dirigentes sino el que le mejora la vida a la gente”, siguió.

Tras ello, resaltó la gestión de Schiaretti y lo promocionó como próximo presidente del país. “No tenemos que esperar más liderazgos de la Capital Federal. Hay que construir liderazgos propios... Pongamos a Schiaretti de presidente. Hoy vienen muchos y recorren Córdoba; les agradezco a los que vinieron esta noche, la deben haber visto linda. Qué país sería la Argentina si tuviera un presidente como es nuestro gobernador Schiaretti. El interior tiene sus líderes, que le den una oportunidad para hacer el país federal”.