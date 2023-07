El gobernador electo de Códroba, Martín Llaryora disertó este lunes en la Fundación Mediterránea, en un conversatorio exclusivo para socios de la institución, donde expuso su plan de gobierno y su visión sobre la actualidad.

A Llayora le dio la bienvenida María Pía Astori, titular de la Mediterránea. “Te deseamos todo el éxito del mundo porque tu éxito es el de todos los cordobeses”, le dijo.

Luego, el sanfrancisqueño tomó la palabra y habló de lo que viene.

“Tenemos que entender que nace un nuevo proyecto”, dijo Llaryora al comenzar su participación. “Y para eso se integraron (Javier) Pretto y (Myrian) Prunotto”.

“Hay que hacer una coalicion de gobierno para construir un movimiento provincial”, agregó el gobernador electo. “Hay que buscar consensos amplios para gobernar. Siempre se puede trabajar y mejorar”.

Según adelantó, su alineaminto va a ser “total” con el proximo presidente que, afirmó, será Juan Schiaretti. “La cultura y los medios te hacen creer que no tenemos chances. Pero a mí las encuestas me dieron siempre mal”, criticó.

En ese sentido, Llaryora dijo que no quiere que al país lo “sigan gobernando porteños”. “Es imposible que un jefe de Gobierno de Caba o del Amba solucionen los provlemas del interior”, expresó, y remarcó los problemas que tiene Córdoba en relación a los subsidios para el transporte y el gas.

En otra parte del conversatorio, Llaryora aseguró que las retenciones son “el flagelo más grande” que le han hecho a los cordobeses. “¿Cuántas retenciones paga Capital Federal? Ninguna”, aseguró. Y recordó que, en ese sentido, ya gobernaron el kirchnerismo y Cambiemos, y nada cambió.

Drogas

A mitad de la exposición, Llaryora se metió de lleno en la campaña electoral municipal y habló de las denuncias contra dos candidatos a concejales en la lista de Juntos por el Cambio.

Ante empresarios, volvió a criticar a Rodrigo de Loredo porque no les pidió a esos dos candidatos que se “bajaran” de las listas.

“Cuando el narcotráfico entra, no se sale... salvo con una guerra civil”, alertó en la charla de la Fundación Mediterránea. “Y Juntos por el Cambio tiene dos candidatos en la lista de los primeros 10. No son de ellos (las causas), pero son hermano y pareja. Hay que pedirles que se bajaran″, remarcó.

Luego, insistió con el proyecto que impulsa en la Municipalidad: dijo que la semana que viene lanzará el narco-test. “Un funcionario que se droga le compra a un narco, ya tiene cercanía”, alertó.

Policías

También en plan de campaña, Llaryora se dedicó a criticar la propuesta de De Loredo de pasar 10.000 policías a la Capital. “¿Pasar policías a la Capital? Los delincuentes estan rogando que pase”, afirmó frente a los empresarios. Y aseguró que lo “más bárbaro es que tengan dirigentes que avalan la propuesta”.

“Capital Federal es más una provincia que una ciudad. Además de colectivos, luz y gas, nosotros les pagamos 10 mil policias que tienen. Aquello es un regimen provincial y lo quieren vincular como un régimen de ciudad. ¡No puedo pasar la Policia provincial a cada intendente!”, adelantó.

Ante el escenario de total paridad que presentará la Unicameral, donde el PJ no podrá tener cuórum propio, Llaryora también le apuntó a la oposición. “Si vas a usar la Legislatura como revancha porque perdiste la eleccion no me parece una buena alternativa”, aseguró en relación a Juntos por el Cambio, que contará con 33 legisladores propios. “Porque lo primero son los temas que la gente validó”.

Consultado sobre si usará mucho el veto a las leyes que no proponga el peronismo, Llaryora negó esa opción. “No tendría que haber veto si no hay proyectos demagógicos”, respondió.

Fuente: La Voz del Interior