El equipo de Vóley Sentado (Paravoley) de Córdoba obtuvo el primer lugar este viernes al vencer al combinado de San Luis en los Juegos Nacionales Evita.

El logro se gritó bien fuerte en San Francisco, ya que una delas campeonas es la deportista de nuestra ciudad Ana Belén Bertello (18).

La competencia se realiza en la ciudad de Mar del Plata. La selección cordobesa que se quedó con la medalla dorada no perdió ningún set en todo su recorrido dejando atrás a sus pares de Entre Ríos, Corrientes y Formosa, y a Santa Fe en la semifinal. En el último partido, la victoria ante San Luis fue con parciales de 21-19 y 21-13.

Ana Belén integra la selección nacional que se está preparando para los V Juegos Parapanamericanos Juveniles, que se desarrollarán en julio del próximo año.

La historia de Ana Belén

Ana Belén Bertello fue picada por una araña cuando solo tenía un año y medio de edad, situación que le cambiaría su vida para siempre, aunque ella no lo supiera en ese momento. La picadura le generó una grave infección que terminó con la amputación de su pierna izquierda.

“La verdad no me pregunto por qué me pasó a mí. Capaz fue un beneficio, siempre pienso el lado bueno, sé que hay cosas peores como la muerte y a mí eso no me pasó”, dijo tiempo atrás Ana a El Periódico, optimista por naturaleza y con una madurez poco común en muchos chicos de su edad.

“Nunca me pasó de querer renunciar a cosas por lo de mi pierna”, aseguró.