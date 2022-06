Este viernes se disputó la segunda fecha del Torneo Clausura de la Zona Sur de Primera B en Liga Rafaelina donde los equipos de Frontera tuvieron resultados dispares.

La Hidráulica venció como local a Atlético Esmeralda por 3 a 0 con goles de Jesús Ibarra (6'), Eder Molina (9') y Alejandro Pérez (38'); todos en la primera parte. El equipo de Torres terminó con un hombre menos por la expulsión de Brian Dávila. En reserva fue victoria del Rojinegro por 2 a 1.

Por otro lado, Defensores de Frontera cayó como visitante ante Deportivo Josefina por 3 a 0 con goles de Elías Romero y Emilio Moyano (x2). En reserva ganó el local por 2 a 1.

2° fecha

Sp. Libertad 0-2 Sp. Santa clara

San Martín 0-1 Juv. Unida

Dep. Susana 2-1 Zenón Pereyra FBC

La Hidráulica 3-0 Atl. Esmeralda

Dep. Josefina 3-0 Def. de Frontera

Así está la tabla

1. Sp. Santa Clara 6 pts.

2. La Hidráulica 6 pts.

3. Juv. Unida 4 pts.

4. Dep. Josefina 3 pts.

5. Atl. Esmeralda 3 pts.

6. Dep. Susana 3 pts.

7. San Martín 1 pt.

8. Zenón Pereyra FBC 1 pt.

9. Sp. Libertad 1 pt.

10. Def. de Frontera 0 pts.

3° fecha

Zenón Pereyra FBC vs. La Hidráulica

Juv. Unida vs. Dep. Susana

Sp. Santa Clara vs. San Martín

Def. de Frontera vs. Sp. Libertad

Atl. Esmeralda vs. Dep. Josefina