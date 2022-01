Tras la victoria en Armstrong, San Isidro quedó tercero

San Isidro sumó este domingo su quinta victoria consecutiva en la fase regular y alcanzó la tercera colocación de la tabla de posiciones de la Conferencia Norte. El conjunto que conduce Beltramo volvió a tener una gran noche fuera de casa que le permite mantenerse entre los mejores de la zona.

El próximo compromiso será el jueves en el "Nido" donde se cruzará con un rival directo: Estudiantes de Tucumán, que visitará este martes a Libertad de Sunchales y de ganar puede superar a los Halcones.

Tras ese compromiso, el Rojo tendrá cuatro partidos fuera de casa: en Salta, en Tucumán, en Santiago del Estero y en Villa María. Volverá a jugar en San Francisco recién el 6 de febrero.

Lo que le queda en enero:

Jueves 20 de enero | 21.30 hs vs. Estudiantes de Tucumán (L)

Domingo 23 de enero | 21.30 hs vs. Salta Basket (V)

Martes 25 de enero | 21 hs vs. Estudiantes de Tucumán (V)

Jueves 27 de enero | 22 hs vs. Independiente de Stgo. del Estero (V)

Así está la tabla: