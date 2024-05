La escuela Proa con especialidad en Biotecnología sigue creciendo a pasos agigantados, no solo por su imponente edificio en la zona de Los Palmares sino también por todo lo que se hace en el invernadero. Alrededor se nota como han ido creciendo los árboles y algunas de las plantas que los mismos chicos colocaron.

La pregunta es, ¿Cómo es que todo esto se lleva a cabo? Una aproximación la hizo la profesora Cecilia Trucco que trabaja con 5° año en el invernadero y en el aula.

Trucco realizó una visita guiada por los exteriores de la institución a El Periódico, contó con gran elocuencia en lo que están trabajando y cómo son los propios estudiantes los que le han dado la impronta al lugar.

“Trabajo en el colegio desde el año pasado en las materias Procesos biotecnológicos de 5° año y en el mismo año Biocombustibles y Biomateriales. Desde 4° empiezan a trabajar con suelos, en 5° lo hacen con la huerta e invernadero y en 6° les toca aprender sobre toda la parte industrializada”, detalló.

Mientras relataba eso la profesora abrió la puerta del invernadero que lucía la sorpresa para los chicos. Ella les confeccionó un espantapájaros con una foto de todo el curso (son 20 en total) para señalar que están entre los primeros en trabajar en el área.

Ahí adentro el viento y los moquitos quedaban de lado, aparecía la bondad que se le imprime al trabajo de huerta y cómo han recuperado algunas sembradas el año pasado. Recordemos que el edificio propio fue habilitado recién en 2023, esto significa que ahora con todo el esplendor están haciendo suyo el lugar.

“A nosotros como institución se nos construyó el invernadero donde trabajamos, en cuanto a la huerta estamos con la siembra de todo tipo de frutas, árboles, hortalizas y dentro de eso todas las temáticas de la materia en lo teórico y la práctica. Todo se hace en paralelo”, señaló Trucco.

Labor

La profesora comentó que en el invernadero hay algunas verduras que habían plantado el año pasado y ahora lograron recuperarlas. La tarea no fue sencilla, pero se ve creciendo por ejemplo una planta de acelga que ahora cuida otro curso distinto del que la sembró.

En el invernadero están en el suelo plantas de acelga, rúcula y la docente aportó: “Luego seguimos adaptando el suelo con la limpieza, punteado, preparado de compost y tierra abonada y en los cajones tenemos lo que necesitamos para este año”.

También hay más tipos de sembrado con tomate, acelga, palta, rabanito, zanahoria, pimientos y que se pueden sembrar en cierto estadio del año.

“En el invernadero también tenemos todo lo relativo a plantas, recibimos ruda, hay romero, amapola, salvia, albahaca. Nos pasó que todo lo que armamos y habíamos acondicionado llegamos un día y solo estaba el tronco por la plaga de hormigas, así que tuvimos que volver a lo hecho el primer día”, explicó.

Afuera

Todo lo que comieron las hormigas lo llevaron en baldes para recuperarlos, el proceso también ha sido un aprendizaje que vieron desde lo teórico – práctico. Pero puertas afuera también hay todo un menú sembrado.

En el exterior hay plantas de ornamentación y árboles donados en el momento en que se entregó el edificio.

“Queremos plantar cosas para que nos dé privacidad. En los florales tenemos buscapina, aloe vera, suculentas, cactus. También tenemos plantas de zapallos, rabanitos, coreanitos, zapallitos en distintas familias, son todas rastreras así que algunas irán a los alambrados para que empiecen a trepar”, especificó la también licenciada en Seguridad Alimentaria.

Trucco enfatizó en que nada fue comprado, son plantas traídas desde las casas, bulbos tomados con raíz cerca de las vías del tren y donaciones.

Para el mantenimiento y riego cada grupo tiene todos los días una tarea asignada por eso es que van rotando.

Cecilia realmente disfrutó hacer la visita guiada, mostró con orgullo todo lo que se ha logrado en muy poco tiempo. Los resultados están a la vista y en su conclusión por la dedicación que muestra fue muy sincera: “Amo esto, no puede haber algo más lindo para mí. Me he ido aggiornando a lo que doy y a la docencia, pero esto me encanta”.

Esa pasión es la misma con la que los chicos siguen trabajando y aprendiendo dentro y fuera del aula.

Semana “Bio”

El pasado 29 de abril los estudiantes de la institución comenzaron con la “Semana Bio” y en este contexto tuvieron actividades vinculadas a la orientación de la escuela.

Una de ellas fue la charla de estudiantes de 3° año sobre plantas repelentes de mosquitos, uso de repelentes naturales, espirales naturales y artificiales.

Este jueves además recibieron a profesionales expertos para conocer más sobre la enfermedad del dengue. En esta oportunidad los disertantes fueron el doctor Nery Zupel y el licenciado en Enfermería Gastón Gianoglio, a los dos se les entregó como presente una plantín de la huerta - invernadero.

La semana se cerrará con la tradicional bicicleteada que hace toda la comunidad de la escuela “Proa Bio”. El destino será el barrio de Plaza San Francisco donde realizarán también diferentes actividades integradoras de lo visto.