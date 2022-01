Hace instantes, el club Libertad de Sunchales comunicó que no viajará a San Francisco debido a los casos positivos de Covid-19 que informó la institución en las últimas horas.

"Debido a un nuevo caso positivo de Covid–19 en el plantel aurinegro, el Club Libertad comunica que no viajará a San Francisco para enfrentar a San Isidro, en el partido correspondiente a la Liga Argentina de Básquet, priorizando la salud de sus jugadores y cuerpo técnico", informó el club de Sunchales.

En ese sentido, y atendiendo a las nuevas disposiciones de la Liga: "En el caso de que un partido no se dispute por no poder completar sus planteles, se le otorgará 2 puntos al equipo ganador (aquel que pueda completar su equipo) y 1 al perdedor (aquel que no logre completar el mínimo de fichas para jugar)".

El equipo dirigido por Sebastián Porta había reportado las bajas de Julián Eydallin, Nicolás Quiroga, Franco Lombardi, afectados por Covid, y Mateo Pérez por contacto estrecho. Al confirmarse un nuevo caso, decidieron no viajar.