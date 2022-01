San Isidro arranca una etapa decisiva en la Liga Argentina

San Isidro volvió esta semana a los entrenamientos de cara a la etapa decisiva de la Liga Argentina donde buscará continuar por el camino marcado en 2021 en pos de lograr la clasificación a los playoffs.

En ese marco, el equipo de calle Corrientes ya tiene calendario confirmado para disputar los 24 partidos restantes de la fase regular donde el 50% de ellos los disputará ante su gente en el estadio "Severo Robledo".

La fase regular comenzará el próximo viernes donde visitará a Villa San Martín de Chaco y cerrará con una seguidilla de local los días 1, 6 y 8 de abril donde recibirá a Barrio Parque, Villa San Martín e Independiente de Oliva.

"Estamos en un proceso de crecimiento"

El entrenador Daniel Beltramo explicó en diálogo con El Periódico que el equipo hizo un gran trabajo de preparación y esa fue la clave para obtener los resultados positivos en el inicio de la temporada en 2021.

"Estamos contentos, en un proceso de crecimiento y ojalá que podamos seguir creciendo, sabemos que el resto de los equipos va a tratar de mejorar su rendimiento, algunos han hecho cambios y tenemos que meterle duro en esta segunda etapa, los chicos han vuelto muy bien a los entrenamientos, hicieron los trabajos que les dejó Dani Pérez (PF) y lo que hemos hecho hasta ahora es repasar todas la reglas que hemos utilizado hasta diciembre", indicó.

En busca de los playoffs

Los Halcones marchan en la cuarta posición de la Conferencia Norte y demostraron que son firmes candidatos a jugar playoffs. Sin embargo, también quedó demostrado que tendrá que trabajar y mucho para luchar por los primeros lugares.

San Isidro disputó 18 partidos con 12 triunfos y 6 derrotas. También jugó dos partidos en el Súper 8 donde ganó uno y perdió otro.

El equipo de Beltramo registró un promedio de 83,5 puntos a favor y 74,7 en contra. Es líder en robos (10,4), tapones (3,8) y en puntos anotados desde el banco (40,1), lo que destaca la gran rotación que tiene el equipo.

El calendario de 2022

Enero

Viernes 7 de enero | 21.30 hs Villa San Martín (V)

Martes 11 de enero | 21.30 hs Libertad de Sunchales (L)

Domingo 16 de enero | 20 hs vs. Deportivo Norte (V)

Jueves 20 de enero | 21.30 hs vs. Estudiantes de Tucumán (L)

Domingo 23 de enero | 21.30 hs vs. Salta Basket (V)

Martes 25 de enero | 21 hs vs. Estudiantes de Tucumán (V)

Jueves 27 de enero | 22 hs vs. Independiente de Stgo. del Estero (V)

Febrero

Jueves 3 de febrero | 21.30 hs vs. Ameghino (V)

Domingo 6 de febrero | 21 hs vs. Independiente (Stgo. del Estero) (L)

Martes 8 de febrero | 21.30 hs vs. Central de Ceres (L)

Domingo 13 de febrero | 21 hs vs. Salta Básket (L)

Viernes 18 de febrero | 21.30 hs vs. Ameghino (L)

Domingo 20 de febrero | 21 hs vs. Jachal BC (L)

Miércoles 23 de febrero | 21 hs vs. Colón de Santa Fe (V)

Marzo

Martes 1 de marzo | 21.30 hs vs. Deportivo Norte (L)

Domingo 6 de marzo | 21 hs vs. Barrio Parque (V)

Miércoles 8 de marzo | 21.30 hs vs. Rivadavia (Mza) (L)

Domingo 13 de marzo | 21 hs vs. Independiente de Oliva (V)

Sábado 19 de marzo | 20 hs vs. Libertad (V)

Miércoles 23 de marzo | 21.30 hs vs. Rivadavia (V)

Viernes 25 de marzo | 21 hs vs. Jachal BC (V)

Abril

Viernes 1 de abril | 21.30 hs vs. Barrio Parque (L)

Miércoles 6 de abril | 21.30 hs vs. Villa San Martín (L)

Viernes 8 de abril | 21.30 hs vs. Independiente de Oliva (L)