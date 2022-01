Luego del receso por las fiestas de fin de año, el plantel de San Isidro retornó este domingo a los entrenamientos de cara a la reanudación de la Liga Argentina. El plantel trabajó en el estadio "Severo Robledo".

Los jugadores y cuerpo técnico se realizaron testeos para detectar Covid-19, sin embargo arrojaron todos negativo. Los jugadores se calzaron la ropa de entrenar y se pusieron a disposición del preparador físico, Daniel Pérez, con la mirada fija en la quinta fecha de la Fase Regular de la Conferencia Norte.

José Montero y Jerónimo Suñé se incorporarán a los entrenamientos en los próximos días.

El fixture de enero:

Viernes 7 de enero | 21.30 hs Villa San Martín (V)

Martes 11 de enero | 21.30 hs Libertad de Sunchales (L)

Domingo 16 de enero | 20 hs vs. Deportivo Norte (V)

Jueves 20 de enero | 21.30 hs vs. Estudiantes de Tucumán (L)

Domingo 23 de enero | 21.30 hs vs. Salta Basket (V)

Martes 25 de enero | 21 hs vs. Estudiantes de Tucumán (V)

Jueves 27 de enero | 22 hs vs. Independiente de Stgo. del Estero (V)