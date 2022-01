San Isidro se preparaba para enfrentar a Libertad de Sunchales este martes por la sexta jornada de la Conferencia Norte de la Liga Argentina, sin embargo el encuentro fue suspendido por casos positivos de Covid en el plantel santafesino.

A raíz de esta situación, el "santo" se quedará con los puntos del partido y ya se mentaliza para su próximo desafío que será nada menos que ante Deportivo Norte de Armstrong, el domingo venidero en condición de visitante.

El equipo de Beltramo retoma los entrenamientos este martes por la tarde en el "Severo Robledo". Esperan poder contar con Federico Zezular (positivo de Covid) para el próximo partido.

El equipo de Norte viene de ganarle a Colón de Santa Fe en el estadio "Roque Otrino" del Sabalero con una destacada participación del sanfrancisqueño Lautaro Mare. Los santafesinos vienen en levantada y buscan trepar en la tabla de posiciones.

Lo que le queda a San Isidro en enero:

Domingo 16 de enero | 20 hs vs. Deportivo Norte (V)

Jueves 20 de enero | 21.30 hs vs. Estudiantes de Tucumán (L)

Domingo 23 de enero | 21.30 hs vs. Salta Basket (V)

Martes 25 de enero | 21 hs vs. Estudiantes de Tucumán (V)

Jueves 27 de enero | 22 hs vs. Independiente de Stgo. del Estero (V)