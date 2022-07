Sportivo Belgrano anunció hace varios meses atrás la firme intención de ingresar en AFA con sus divisiones inferiores y desde aquel momento comenzó a trabajar en pos de concretar ese anhelado objetivo que no es nuevo en barrio Alberione.

En ese marco, el reconocido formador Oscar Regenhardt se incorporó la institución como asesor deportivo para brindar un panorama de la situación del club y los distintos aspectos en los cuales debe trabajar para concretar el objetivo y al mismo tiempo ser competitivo.

El ex formador de Boca Juniors comentó que el club deberá realizar una gran inversión económica a largo plazo. Cantidad de chicos, infraestructura, elementos de entrenamiento, campos de juego y mentalidad; son los aspectos puntuales de un proceso que llevará variosaños.

“Para lograr tener esa clase de jugadores tenés que hacer una inversión, no hay negocio que yo conozca que no tengas que invertir y por tres o cuatro años no vas a ver la diferencia”, señaló.

“Salir campeón no significa absolutamente nada”

En sintonía con lo que marcaba Ravinale, tras el título obtenido por inferiores el fin de semana pasado, Regenhardt explicó todavía el nivel está muy lejos para ser competitivo en AFA y deberán incorporar casi el doble de los jugadores de los que ya tiene.

“Después de dos meses hicimos un análisis, ya tenemos un conocimiento de los jugadores, de su rendimiento. Hicimos un paneo general y se lo hemos dado al club para que tome cartas en el asunto”, comentó Regenhardt .

El reconocido formador, dijo que “Hay que seguir trabajando, se lograron dos campeonatos con primera división y con inferiores, eso lo único que hace es motivar, trabajar con más alegría, ahora bien, no nos puede quitar la mirada del objetivo. Salir campeón no significa absolutamente nada, simplemente dice que estamos a la altura de la Liga local, simplemente eso. Si queremos entrar en AFA tenemos que hacer un trabajo mucho mejor: Hay que mejorar las canchas, los equipos, la infraestructura, una pensión para tener entre 30 y 50 chicos, para eso tenés que tener sponsors y gente que trabaje ahí. Es muy grande entrar en AFA porque además de todo eso, también tenés que tener un colectivo todos los fines de semana para viajar, la comida…”.

Detalles del informe. "Lo más importante de todo va a ser la captación y vamos a empezar la semana que viene tratando de ver a los más chicos que hay en la ciudad y alrededores. Pero el problema más grande está en las categorías más grandes: 2004, 2003 y 2002 ya serían cuarta división de AFA; de los 2002 podés inscribir la cantidad que vos quieras y pueden jugar seis meses, es decir que en julio dejarían de tener chances de jugar en AFA. Pero vos mirás en 2003 y 2004 y hay cinco jugadores por categoría, no completás el equipo y de los cuales tenés que elegir y ver si potencialmente les da para jugar en AFA. Ahí tenemos el primer problema importante, tenés que traer mucha cantidad de jugadores grandes que son difíciles de conseguir y ver de qué manera. Yo ya lo hice en Patronato, pero hay que ver si lo podemos hacer acá también”, comentó.

Por otro lado, Regenhardt también explicó que este proceso llevará varios años y los resultados no se verán en lo inmediato. “Hay que mejorar las categorías, pero es un proceso largo, hay que armar bien la parte de abajo, si trabajás con los mejores jugadores desde chiquitos y trabajas como se debe con ellos, tratando de poner el énfasis en técnica individual y no metiéndole otras cosas en la cabeza como la táctica, que eso viene solo después. Vos tenés que elegir el mejor jugador, hacer una base grande y sólida, a partir de ahí ir creciendo y fortaleciéndolos. Por eso digo que es un proceso largo”, apuntó.

En ese sentido, Regenhardt también adelantó que en las próximas semanas el club iniciará el trabajo de captación. “Vamos a captar por todos lados, primero empezamos con los más chicos, la semana que viene vamos a hacerlo en el sintético y con la 2010 en cancha de 11 para ir viendo lo que tenemos en San Francisco. Después ya tenemos varios chicos apuntados de varios lugares, sería importante hablar con los clubes, hacer convenios”, dijo Regenhardt.

Mentalidad

Otro de los aspectos fundamentales que apuntó Regenhardt es cambiar la mentalidad y pensar a largo plazo, algo que tomará su tiempo. "El jugador nace, profesional se hace. Es un tema muy importante, cambiarles la cabeza a los chicos para que sean 100% profesionales va a costar mucho, me costó en otros lugares también. Hay muchísimas cosas por corregir, algunas se podrán, otras no sé si las lograremos, pero lo vamos a intentar", explicó.

En cuanto a la infraestructura, Regenhardt comentó que también "falta mejorar mucho", pero en ese sentido "se está trabajando". "Hay un sintético para trabajar todos los días que es espectacular. Hay cosas importantes que hemos cambiado y una de ellas fue cambiar el entrenamiento, todos los días trabajamos en el sintético y eso es fundamental", aseveró.

Cómo ser competitivo desde el interior del país. "Ganar los partidos no debe ser de cualquier manera, veo que a muchos chicos en lugar de decirles ‘parala y jugá’, les dicen ‘reventala’. Me parece que tenemos que intentar jugar un poco más, si les damos esas armas a los chicos creo que vamos a mejorar el fútbol. Veo muchísimos gritos de parte de los técnicos -en general- y esto no debe ser así, hay que hablarles bien a los chicos, no digo que no se levante la voz, pero no para reventarla o sacalarla, hay que jugar, mejorar eso. Si no mejoramos eso en las edades de 8 a 12 años, estamos perdidos".

Una gran inversión

Para cumplir con los requisitos, principalmente de infraestructura y logística, el club deberá realizar una gran inversión económica y no es ajeno a esta situación. Fuentes de la institución aseguraron que la Comisión Directiva ya evalúa contar con una pensión, pero no avanzará hasta que AFA apruebe el petitorio enviado a través de Liga Regional.

Los próximos pasos a seguir será realizar captaciones en San Francisco y la región, también evaluar posibles convenios con otras instituciones para comenzar a concretar el armado de los planteles.

En paralelo, avanza la construcción del nuevo gimnasio en el predio "Nicolás Losano" y continúan los trabajos en las canchas. Además, esta semana se concretó una reestructuración en el staff de entrenadores del fútbol amateur.