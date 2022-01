El club Sportivo Belgrano anunció este viernes la incorporación de la institución en las divisiones inferiores de AFA en 2023. Será en el torneo de B Nacional con seis categorías.

Se trata de un anuncio histórico para el fútbol de San Francisco y la región porque significará la incorporación de más jugadores al club que tendrán rodaje en AFA. "Creemos que el club lo necesita y nos veíamos obligados a trabajar para esto, no solo para llegar a este momento que es importante sino también para empezar a planificar la puesta en marcha en 2023. Hoy dimos el primer paso trabajando en conjunto con la Liga Regional de Fútbol de San Francisco donde se envió la nota al Consejo Federal para que Sportivo Belgrano, en 2023, pueda participar del Nacional B de AFA. Para nosotros es algo increíble, único, importante no solo para la institución sino también para San Francisco que va a ser un centro importante de captación", explicó Juan Manuel Aróstegui.

El presidente también agregó que esto significará "redoblar esfuerzos no solo para los que están al frente de la institución sino también para el cuerpo técnico, main sponsors, sponsors y colaboradores. Es importante largarlo ahora para tener un año de trabajo y no improvisar nada. Es algo que caracteriza nuestra gestión, no improvisar y hacer las cosas con tiempo para hacerlas de la mejor manera posible, es un orgullo informar esto porque ya está todo dicho en las negociaciones con el Consejo Federal y Sportivo Belgrano, aparte de participar en Liga Regional va a participar en el torneo Nacional B de AFA con seis divisiones puras de chicos de 14 a 20 años, donde participan equipos como Belgrano de Córdoba, Instituto de Córdoba, Racing de Córdoba, Atlético Rafaela, Estudiantes de San Luis, más los equipos de Buenos Aires que están en otra zona".