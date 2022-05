Esta semana Sportivo Belgrano dio la nota con semejante anuncio. Es que la Verde tendrá al experimentado Oscar Regenhardt como nuevo asesor deportivo en vistas a lo que será su participación en los torneos de AFA de 2023.

Regenhardt trabajará junto a Franco Ércole (coordinador de inferiores) y a Juan Pablo Francia (director deportivo). “Trataré desde mi punto de vista, en conjunto, de seguir las líneas que vienen trazando en el club. Tuve la suerte de ya poder ver partidos de los chicos del club y me dejaron una buena imagen que se puede ir mejorando día a día, la competencia te hace crecer y si nos aceptan en AFA el cambio se va a notar muchísimo. Al principio siempre cuesta, me pasó en Patronato, los chicos vienen de una formación y de un juego que no tiene un ritmo igual al de AFA, pero con el correr de los partidos se va a ir notando, al fútbol formativo hay que darle tiempo, todo aquel que quiera todo para mañana no se puede hacer”, comentó.

“No vengo solamente a trabajar con los chicos, me gustaría que el día que me vaya dejar una persona, dos o varias que se formen detrás de una línea de trabajo para que se continúe para que el día de mañana Sportivo esté en un lugar mucho más arriba, que creo que es lo que corresponde porque tiene instalaciones, un grupo de trabajo muy bueno y en una zona ideal para la captación de jugadores”, agregó.

Un currículum incontrastable

Regenhardt fue jugador de Unión de Santa Fe, en sus épocas doradas, también vistió las camisetas del Málaga de España y de Independiente Medellín en los tormentosos finales de los 80. Pero como entrenador, trabajó en las inferiores de Boca Juniors desde 1996 a 2009 y luego fue entrenador de la reserva Xeneize desde 2010 a 2012.

En 2013 se convirtió en el coordinador general de las divisiones inferiores de Patronato de Paraná donde se mantuvo hasta fines de 2018, cuando se produjo su regreso a Boca por pedido de Nicolás Burdisso, mánager de la institución. Este segundo ciclo apenas duró un año, ya que luego de las elecciones celebradas en diciembre de 2019, el nuevo vicepresidente Juan Román Riquelme decidió prescindir de sus servicios.

Además, como ladero de Jorge Griffa en Boca, descubrieron y formaron a grandes jugadores como Carlos Tevez, Fernando Gago, Éver Banega, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso, Omar Pérez, Christian Giménez, Mauro Boselli y Nicolás Blandi.