Sportivo Belgrano: los convocados para recibir a Crucero del Norte

Sportivo Belgrano recibirá a Crucero del Norte este domingo por la mañana en el marco de la 21° fecha del Federal A y este sábado, tras el entrenamiento matutino en el predio Oscar C. Boero, el entrenador Raúl Armando dio a conocer la lista de convocados.

Entre las novedades de la convocatoria, Facundo Lando ocuparía el lugar de Lucio Pérez -suspendido por 5 amarillas- en el once titular y vuelve a ser convocado a Facundo Pardo en lugar de Osvaldo Arroyo.

Además, por primera vez Tomás Kolln formará parte de la delegación tras resolver el papeleo de su habilitación. El mediocampista entrerriano -ex All Boys- todavía no hizo se debut. Quién no jugará esta vez será Diego Núñez.

En tanto, vuelve Tomás Attis -tras cumplir con una fecha de suspensión- en lugar de Ezequiel Gaviglio. El delantero regresaría al once titular en lugar de Jorge Córdoba.