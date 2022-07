La 20° fecha del Federal A se disputará de manera íntegra el miércoles y Sportivo Belgrano visitará a Sportivo Las Parejas a partir de las 20 horas. El árbitro del encuentro será el bonaerense Bruno Amiconi, acompañado por Carlos Viglieti y Joaquín Badano como asistentes; y Karim Doussouk como cuarto árbitro.

La Verde encadena dos victorias consecutivas que lo volvieron a meter en la discusión por meterse en zona de clasificación. Por su parte, el elenco local suma dos derrotas consecutivas en el torneo -ante Racing de visitante y ante Gimnasia de Concepción de local-.

Para este compromiso, el entrenador de la Verde Raúl Armando no podrá contar con el delantero Tomás Attis que llegó a la quinta amarilla en el encuentro ante Atlético Paraná.

El plantel entrena este lunes por la mañana en el predio, el martes lo hará en el estadio "Juan Pablo Francia" y el miércoles por la mañana se moverá en el sintético del "Oscar C. Boero", antes de emprender viaje rumbo a Las Parejas.

El domingo, por la mañana

Por otro lado, también se confirmó la programación de la 21° fecha. En esta jornada, Sportivo Belgrano recibirá el domingo 24 de julio a Crucero del Norte a partir de las 11 de la mañana.

Programación de la 20'° fecha (Miércoles)

14 hs Crucero del Norte vs Racing (Cba)

14 hs Def. de Pronunciamiento vs Central Norte

15 hs Union (Sunchales) vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

15 hs Boca Unidos vs Juv. Unida (Gualeguaychú)

19 hs Atl. Paraná vs Sarmiento (Resistencia)

20 hs Sp. Las Parejas vs Sp. Belgrano

21:30 hs Gimnasia y Tiro vs Douglas Haig

22 hs Juv. Antoniana vs Gimnasia (CdU)

Libre: San Martín (Formosa)