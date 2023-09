El Ceibo se encuentra disputando la Liga Cordobesa de Básquet donde defiende el bicampeonato y el fin de semana del 22 al 24 de septiembre será parte también del Súper 8 cordobés que tendrá sede en San Francisco.

En ese marco, el jugador Tomás Silveira -referente del plantel- habló con El Periódico y contó sobre el proceso de renovación que atraviesa el equipo. También sobre esta posibilidad de medirse con equipos de Liga Argentina y Liga Nacional.

“Estamos renovando ilusiones todos, creo que estamos teniendo un buen presente, pero también respaldando con el día a día el esfuerzo el sacrificio que ponemos todas las partes para que las cosas se vayan dando, hay veces que no se dan, pero el día a día es muy muy honesto, muy transparente y eso es con lo que uno se termina quedando porque hace más llevadero el día a día”, indicó.

El plantel mantuvo la base, pero se sumaron jugadores nuevos buscando mantener también la impronta que busca el DT ‘Mara’ Blengini. “Sí, el mensaje sigue siendo el mismo, la bajada de línea de Mara habla mucho también de la actitud, de la entrega. Está muy bueno poder transmitirlo a categorías más chicas o al resto del plantel. Uno trabaja en el día a día para encontrar una química, para mejorar personalmente y poder acoplarse al equipo, entonces creo que está bueno esto de reinventarse como equipo porque es así también en todo ámbito de la vida. Con humildad nos hemos apoyado en lo que nos ha dado frutos, por ahí achicó un poquito el margen de error, eso está bueno y creo que todos los chicos son buenas personas entonces eso lo hace más fácil a la hora de los compromisos y de asumir desafíos”, comentó el base sanfrancisqueño.

“El equipo se apoyó mucho en la defensa, en los rebotes, en en ser un equipo dinámico, un equipo que contragolpea. Me parece que con la simpleza hemos sacado muchas ventajas y después todos los chicos son excelentes, buenas personas y con una calidad tremenda. Cuesta construir un equipo, pero eso a lo largo del tiempo y con el día a día que te menciono lo vamos a ir puliendo”, dijo Silveira.

¿Cómo toman esto de defender el bicampeonato y la presión que puede generar?

No hay que ponerse ninguna chapa, hay que ir haciendo el día a día partido a partido, que es lo que nos va a dar ‘de comer’ porque uno no puede proyectar mucho más allá. Los equipos se van potenciando a medida que corre el torneo, hay muy buenos planteles en toda la zona están todas las zonas peleadas, creo que en lo único que tenemos que pensar es en el partido partido. Ojalá que podamos conseguir el primer objetivo, que es poder conseguir una plaza para el Torneo Federal que viene y después los playoff, el mata mata, es literal y muy partido a partido. Todos van a tener una localía fuerte, el nivel de la Liga Cordobesa está muy bueno y es lindo tener esa competencia, pero no tenemos que proyectar mucho más allá que el hecho de obtener el boleto al Federal que viene.

¿Tenes otro protagonismo este año?

No, igual que siempre, la misma función y el mismo objetivo. Trato de aportar donde toque, hay veces que las cosas salen y hay veces que no, pero siempre se puede aportar. La idea es sacar lo mejor para el compañero, mantenernos unidos, mostrar una buena imagen y dejar ese mensaje de que todos los chicos que están en el club pueden llegar a Primera, de que siendo buena persona y yendo a entrenar todos los días cualquiera va a tener la oportunidad de integrar un plantel de primera división. Entonces, más allá de los resultados hay más conceptos generales que se manejan internamente en el club que están buenos…

Primero lo primero. La Flor Nacional tiene por delante dos compromiso de Liga Cordobesa que serán este viernes con El Tala y el domingo en Carlos Paz con Bolívar".

¿Cómo toman la participación en el Súper 8?

Estamos tremendamente orgullosos, estamos contentos porque es un poquito de reconocimiento al trabajo hecho en estos años, a la entrega, al sacrificio de todos los jugadores que han pasado a lo largo de este tiempo por el club, creo que también un poquito de mérito nos llevamos por el hecho de que somos bicampeones de la provincia. Nos sentimos con valor para ir a afrontar ese desafío, pero también entendemos que hay planteles muy buenos que compiten en otras categorías superiores y va a ser una linda prueba. Va a ser un orgullo representar al club en el torneo.

Ya el primer partido arranca con clásico local, es el partido que quizás todos quieren ver…

Me parece que va a ser un un lindo desafío por el hecho de que el escenario para la ciudad va a estar bueno. Son dos clubes que están apostando al básquet, siempre lo han hecho. La verdad que también para mí competir y contra esa calidad del jugadores también a uno le da un poquito de entusiasmo, ojalá que pueda aprender de ellos y observarlos, también poderles competir de igual a igual. Contento con la oportunidad, tanto yo como todos los chicos, lo hablamos en el vestuario y lo vamos a asumir con mucha humildad y con mucho respeto, como el juego merece

¿Qué es lo que se puede aprender o rescatar de esta experiencia?

Creo que obviamente este tipo de jugadores te hace marcar los detalles, cuando vos no estás al 100% o cuando no haces del todo bien las cosas te van a castigar. Y bueno, son muestras de realidades y está bueno también vivirlas porque a veces te ubican y la verdad que esto puede servir de combustible también para para lo que viene…