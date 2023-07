Se demora la presentación de Messi en Inter Miami por lluvias

Una tormenta eléctrica en Miami obligó al Inter a demorar el show de anuncio del 10. El evento tendrá lugar cuando ceda el clima. Estaba todo listo, faltaban solo unos minutos para que se hiciera la presentación oficial de Lionel Messi como nuevo jugador del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos,.

En la previa del partido, los fanáticos del jugador y del Inter se acercaron al estadio y, entre cumbia y choripán, le pusieron color argento a la ciudad balnearia norteamericana.

"Para los que quieran ser parte de la nuestra hinchada, alentando a Messi, es todo gratis", dijo el encargado de la parrilla en comunicación con C5N.

El capitán del seleccionado argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, selló este sábado su vinculación con la franquicia la Florida, que es propiedad de la familia Más Canosa y cuenta con el británico David Beckham como uno de sus accionistas.

Inter Miami, que en el debut del entrenador argentino, Gerardo “Tata” Martino perdió por 3 a 0 ante St. Louis City, tiene preparado desde hace días una ceremonia de presentación especial que promete dar la vuelta al mundo.

A través de sus redes sociales, el club norteamericano hizo un pequeño adelanto y ya mostró de manera oficial al campeón del mundo con la camiseta titular del club. Usando la canción de de Muchachos, el himno argentino en el Mundial de Qatar 2022, la Pulga dice: “Sí, muchachos, nos vemos en Miami”.

El contrato del rosarino, será por dos años, pero contempla la posibilidad de una extensión hasta mediados de 2026, año en el que Estados Unidos organizará el Mundial junto a México y Canadá.

A qué hora es la presentación de Messi en Inter de Miami

Este domingo, Inter Miami diagramó un megashow en el DRV PNK Stadium, donde la franquicia de la Florida adelantó que “The Unveil” (La revelación) será un verdadero espectáculo, con artistas invitados, discursos y más.

Según el comunicado oficial, el evento se va a desarrollar en el estadio del Inter Miami, ubicado en Fort Lauderdale: las puertas se abrirán a las 18:30, hora de Florida (19:30, de Argentina), pero el gran momento llegaría dos horas después, cerca de las 20 en Miami y 21, en nuestro país.

También se desarrollará una conferencia de prensa, en las cercanías del estadio del Inter en Fort Laurdeldale, por parte de Nelson Rodríguez, presidente ejecutivo de la MLS, donde se hablará del “formato de la competencia, la adquisición de los jugadores y la infraestructura de la liga”.

Se especula también que pueden existir “novedades” respecto a la determinación que tome la liga estadounidense sobre la posible inclusión dentro de la Copa Libertadores por primera vez en la historia.

Cómo ver la presentación de Lionel Messi en el Inter Miami gratis online

La presentación de Lionel Messi se podrá seguir en vivo de forma gratuita en los canales de Twitter, YouTube y Twitch de Inter Miami CF, así como a través de la página oficial tanto del club como de la Liga, y MLS Facebook.

La MLS se puede ver desde cualquier parte del mundo a través de Apple TV, la única plataforma de streaming que tiene los derechos para transmitir los partidos de la Major League Soccer.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Los nuevos usuarios de Apple TV tienen 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.

Quiénes cantan en la presentación de Messi: todos los detalles del show

Según se trascendió, la presentación del argentino contará con shows de músico tanto argentinos como internacionales: Abel Pintos, cantaría el himno tal como sucedió en la ceremonia de los premios Martín Fierro.

Además, los raperos argentinos Paulo Londra y Tiago PZK, el cantautor colombiano Camilo y el reggaetonero centroamericano Ozuna serán los encargados de darle color a la fiesta preparada para la presentación formal del 10.

Aunque todavía no está confirmado, se especula con que Shakira y Bad Bunny también estén en la presentación. También dirá presente la popular fiesta BRESH, a la cual suelen asistir artistas, deportistas y celebridades de todo el mundo.

Cuándo debutará Messi en el Inter Miami

Desde que se conoció que Messi iba a jugar en el Inter Miami se puso como fecha para su debut el 21 de julio.

El equipo que ahora dirige el Tata Martino va a enfrentar el Cruz Azul en el DRV PNK Stadium por la Leagues Cup, un torneo oficial que juegan los equipos de la MLS y la Liga MX.

Fuente: C5N