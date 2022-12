El equipo de primera división de voley de San Isidro disputará este jueves un triangular preparativo de cara a la Liga Federal que se desarrollará en febrero en Santiago del Estero.

Después de muchos años, un equipo de nuestra ciudad participará de una competencia nacional, esta vez bajo la conducción de Mario Castel con el objetivo de asentarse en la categoría.

Precisamente este triangular amistoso se disputará con equipos que también juegan la Liga Federal como Atlético San Jorge de la provincia de Santa Fe e Instituto de Córdoba. Será en el estadio "Severo Robledo" con entrada libre y gratuita.

Programación

18 hs | San Isidro vs. Atl. San Jorge

19.30 hs | Instituto vs. Atl. San Jorge

21 hs | San Isidro vs. Instituto