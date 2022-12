San Isidro, uno de los mejores equipos de la Liga Argentina

Todavía faltan algunos partidos para que se cierre la primera parte de la Liga Argentina de Básquet, pero lo cierto es que San Isidro cerró el 2022 con un gran rendimiento y números que ilusionan de cara al 2023.

El equipo de Daniel Beltramo ganó 14 de los 16 partidos que jugó mostrándose dominador en la mayoría de los cotejos con un estilo de juego sumamente intenso y clásico de los equipos de "Pirincho", presionando en toda la cancha, aprovechando al máximo cada contrataque y moviendo el balón con velocidad para encontrar los lanzamientos.

El "santo" registró 1450 puntos a favor y 1242 en contra en 16 partidos. Un promedio de 90,6 de puntos a favor por partido y 77,6 en contra.

San Isidro no te deja respirar. Hubo matices, pero el Rojo le puso 'pimienta' a cada partido que jugó y sometió a la mayoría de sus rivales con un ritmo infernal, que se construyó desde una defensa férrea, molesta y desgastante para los tiradores contrarios.

Al igual que en la temporada 2021/2022, Beltramo hizo uso de toda la plantilla prácticamente preparando a dos equipos de cinco jugadores que alternaron para sostener el despliegue físico que requiere esta propuesta de juego.

Los Halcones Rojos ganaron 14 partidos y sólo perdieron dos (de visitante con GEPU y de local con Independiente de Santiago del Estero).

Sin Súper 4 y con un 2023 que arranca con todo

A principios de julio, la AdC dio a conocer el nuevo formato de la Liga Argentina de Básquet anunciando nuevamente un Súper 4 en el mes de diciembre como premio de media temporada para los mejores cuatro equipos de la primera fase.

Sin embargo, esto cambió sobre la marcha -algo poco serio- y finalmente el Súper 4 no se disputará quedando así solo un receso de fin de año hasta la primera semana de enero, donde se reiniciará la competencia.

Precisamente el reinicio del torneo para el Rojo será el 8 de enero en condición de local ante Barrio Parque de Córdoba, el único equipo que tiene mejor registro que San Isidro en esta primera parte del torneo. Ambos equipos ya se enfrentaron en Córdoba con victoria del equipo de Beltramo en un partidazo disputado en el Teatro del Parque.

Escolta y uno de los equipos con mejores números del torneo

El equipo de calle Corrientes termina en el segundo lugar de una Conferencia Norte dispar con equipos que diputaron más partidos que otros. Dicho esto, solo Barrio Parque pudo superar los registros del Rojo con 15 partidos ganados y solo uno perdido (contra San Isidro), estableciendo una marca de 93% de victorias contra el 88% de San Isidro. Más atrás aparecen Ameghino (15-3) y GEPU (10-5).

Pero si tomamos también la Conferencia Sur, allí el puntero es Racing de Chivilcoy con 13 partidos ganados y solo dos perdidos. Más atrás aparecen Ciclista de Junín (11-5) -juega este jueves con Zárate Básquet- y Lanús (10-5).

Principales posiciones de la Conferencia Norte

Lo que viene en enero

Domingo 8 || 21 hs San Isidro vs. Barrio Parque

Jueves 12 || 20 hs Tucumán Básquet vs. San Isidro

Sábado 14 || 21 hs Salta Basket vs. San Isidro

Lunes 16 || 21.30 hs Montmartre (Catamarca) vs. San Isidro

Viernes 20 || 21 hs San Isidro vs. Rivadavia (Mendoza)

Lunes 23 || 21.30 hs Deportivo Norte vs. San Isidro

Domingo 29 || 21 hs Echagüe vs. San Isidro