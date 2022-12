San Isidro arrancó con todo la nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet y al término de la primera rueda es uno de los mejores equipos, no solo de la Conferencia Norte sino también de toda la categoría.

En ese marco, el base Santiago Ludueña tuvo algunos contratiempos que lo tuvieron a mal traer en el inicio del campeonato con fiebre, una lesión en la costilla y una lesión muscular. Sin embargo, el "Chivo" supo reponerse y acoplarse al equipo cerrando en año con un buen partido en Santa Fe ante Colón.

Recuperado y con el envión anímico de haber terminado el año de buena manera, el jugador espera dar un plus en la preparación apuntando con todo a lo que viene.

"Creo que sin haber tenido ese tropezón con Santiago del Estero estaríamos primeros, pero hicimos una gran primera parte, tenemos un récord más que positivo y cada jugador que entra hace las cosas muy bien. A mí me esperaron, estuve casi un mes afuera y me esperaron, me sentí bien, estamos haciendo las cosas a nuestra manera y nuestro ritmo, laburando mucho para que todo se de esta manera, así que ahora esperemos descansar unos días y volver con todo", explicó el jugador campeón con el Rojo en 2019.

En la mayoría de los encuentros a San Isidro se lo vio como amplio dominador sacando los partidos con GEPU, Tucumán, Independiente, Barrio Parque y Montmartre. "Hemos ganado cómodos y terminado los partidos en el tercer cuarto, pero laburamos para eso. Nuestra intensidad en defensa es la que nos lleva a ganar los partidos y más si estamos finos de tres puntos, creo que podemos seguir por este camino y ojalá que sigamos teniendo estos pocos partidos perdidos", comentó.

- Fue un inicio complicado para vos...

Sí, en el primer partido con Libertad tenía fiebre, me enfermé, después la pierna, la costilla en la pretemporada, para mí fue bastante salada la primera parte de la temporada, pero ya está, ahora esperemos que ya haya pasado todo. Me siento bien, estoy bien físicamente, estoy mucho mejor de la enfermedad que tuve, no sé si fue Covid, pero por suerte pude terminar jugando los últimos partidos y con Colón con minutos importantes. Los chicos que tuvieron más partidos van a tener un descansito, yo seguramente voy a laburar un poco más, pero también necesito un poquito de aire para volver con todo.

- ¿Cómo fue acoplarse de nuevo a un equipo que tiene un ritmo infernal?

Sí, un ritmo tremendo, los chicos son increíbles, es increíble como corremos, trabajamos duro todos los días y yo también quería tener un partido como el de Colón, quería sentirme parte de esa intensidad que yo también la tengo pero no la había podido agarrar. Ojalá que en la segunda parte se vea lo mejor de mí...

"Los chicos que tuvieron más partidos van a tener un descansito, yo seguramente voy a laburar un poco más, pero también necesito un poquito de aire para volver con todo", dijo Ludueña.

- ¿Qué cambió en Santiago Ludueña desde aquel 2019?

No sé si tantas cosas, creo que tengo más experiencias, fueron tres años y casi cuatro, pasó mucho tiempo. Tuve una experiencia muy linda en Brasil, eso me sirvió mucho, crecí mucho de la cabeza, creo que soy el mismo jugador que antes, pero con más experiencia.

Un 2023 que arranca con todo. "Arrancamos duro con Parque, va a estar hermoso para arrancar con ese partido, seguro va a ser un partido lindo, por el primer puesto, esperemos tener el mismo resultado que tuvimos en Córdoba", dijo Ludueña.

- ¿Hay alguna similitud con aquel San Isidro del 2018/2019?

No. Éramos muy cabrones en defensa como ahora, pero este es un equipo es más joven, los chicos se conocen desde hace un año. Los únicos nuevos fuimos yo y Carnovale, eso está bueno porque todo ya sale de memoria. Por suerte nos hemos acoplado muy bien, pero no hay muchas similitudes, estamos ganando mucho, no perdemos y eso está bueno, tener pocas derrotas, esperamos tener las menos posibles.