San Isidro cumplió con una gran primera parte en la Liga Argentina mostrándose dominador en la mayoría de los partidos disputados. El Rojo terminó segundo en la Conferencia Norte con 14 victorias y solo dos derrotas.

Estos números lo ubican entre los mejores no solo de su zona, sino también de toda la categoría junto a Barrio Parque de Cordoba. Precisamente el rival en el regreso (8 de enero) será el equipo cordobés en el "Severo Robledo" donde San Isidro buscará repetir el triunfo conseguido en la primera parte del torneo y saltar a la cima.

En ese marco, el entrenador Daniel Beltramo dialogó con El Periódico donde hizo un breve balance de lo hecho en esta primera parte y destacó el trabajo del equipo, como así también el de la dirigencia del club que pudo mantener la base de la temporada pasada.

"Hemnos hecho una muy buen priemra parte, estamos muy bien y algo importante es que dominamos en muchos momentos a los rivales y eso es alentador, esa es nuestra propuesta y haberlo logrado en tantos partidos de local y visitante habla de una identidad bastante definida y tiene que ver con haber repetido gran parte del plantel y eso se nota", explicó el DT.

- Hay confianza en lo que se hace, el equipo quiere jugar así y lo logra...

Los chicos saben como me gusta jugar y que es lo que pretendo, está claro, lo saben y lo comparten porque sino sería imposible jugar de esta manera, pero hay momentos donde lo hacemos muy bien y otros momentos que no tan bien, tenemos que trabajar mucho para que sea una constante. Es lo difícil que tiene el deporte, jugar bien mucho tiempo y sobre eso trabajaremos en esta segunda parte.

- Tuvieron alguna desconcentración, sobre todo con rivales más débiles, aunque no fue frecuente ¿Es lo que más te preocupa?

Por ahí se hace normal y cuando ganas por poco parece que no hubieramos jugado bien y los rivales tambien juegan. Creo que tuvimos momentos flojos, pero también hemos ganado holgadamente partidos y creo que todos los equipos tiene momentos complicados, mirá lo que pasó con Argentina y Francia que había una superioridad tan marcada y en un segundo te complica todo. Puede suceder, pero también es verdad que para ganar y estar entre los primeros, como queremos estar, tenemos que tener cuidado y no perder partidos porque los de arriba no están perdiendo. Eso habla a las claras que el final va a ser cabeza a cabeza.

- ¿Se encontraron con un nivel que no esperaban en la Liga? ¿En la previa parecía que iba a ser más parejo?

Creo que el nivel de la Liga es el que está y es con el que tenemos que competir, nosotros venimos llevando adelante un proceso con jugadores propios donde el año pasado eran debutantes y este año vienen con un año de jugar la Liga Argantina y creo que en ese aspecto hemos elevado nuestro piso como equipo, tenemos muchos chicos del club que vienen haciendo un torneazo y que lo hicieron el año pasado también. La gran clave está en que nosotros sostuvimos el equipo con un gran esfuerzo de la dirigencia y con claridad a la hora de armar el equipo, ahí está la diferencia, los rivales son los que son y hay que ganarles. Ahora empieza una etapa más competitiva donde ya se empiezan a definir posiciones, va a estar linda la segunda parte.

- ¿Van a incorporar algún jugador o te quedás con lo que tenés?

Nosotros estamos bien, sólidos. Si necesitamos usar la sexta ficha lo evaluaremso ahora cuando volvemos del receso, está la posibilidad porque tenemos una ficha más que l a está ocupando Aaron Bono, pero no está decidido lo que vamos a hacer.