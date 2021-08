Con goles de Zaracho (2) y Hulk, Atlético Mineiro le ganó a River 3-0 y lo eliminó en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El partido se jugó en el estadio Mineirao y el local terminó 4-0 arriba en el marcador global. Sin atenuantes para el Millonario.

Con esta derrota no habrá representantes argentinos en semifinales de la Copa Libertadores luego de 11 años.

El conjunto local fue peligroso en sus ataques y logró los tantos por intermedio del argentino Matías Zaracho y Hulk en la primera parte. En el complemento, nuevamente Zaracho a los 15 minutos amplió la ventaja, que fue definitiva.

Ahora, Mineiro chocará en semifinales con Palmeiras, que ayer dejó en el camino al Sao Paulo.

Desde el comienzo, Mineiro demostró su poderío ofensivo y la rapidez de sus ataques que dejaban desorientados a los defensores Millonarios. Por esto, no fue extraño que en los primeros minutos, Armani le tapó un bombazo mano a mano al chileno Vargas.

River, por su parte, apostó a los pelotazos para Romero y Suárez y por momentos encontró circulación con Álvarez, pero el arquero Éverson fue una de las figuras del local y se encargó de mantener el cero durante el capítulo inicial.

En el mejor momento del equipo de Gallardo, y cuando había tenido un bombazo de Suárez que Éverson sacó al córner, Hulk hizo una gran jugada por derecha, se sacó de encima a Maidana y tiró el centro para que Zaracho, con una pirueta, conecte y anote el 1-0, en 22 minutos.

En desventaja, River siguió yendo, pero Hulk de a poco se fue transformando en uno de los pilares del conjunto de Cuca para los ataques directos.

Éverson volvió a ser determinante al evitar la conquista de Álvarez, luego de una asistencia de Suárez, y en 34 Hulk quedó con espacio solo ante Armani y se la picó para conseguir el 2-0, justo en el primer avance brasileño después de la salida de Maidana y el ingreso de Paradela.

En el complemento, Mineiro volvió a pegarle un mazazo a River cuando se acomodaba y estaba merodeando el área rival. Iban 16, cuando Savarino llegó al fondo por derecha y tiró un centro para que Zaracho, sin marca, la impulse de cabeza y anote el letal 3-0, minutos después de haberse perdido un gol increíble de frente a Armani.

Con el holgado resultado, River sintió el golpe y si bien generó situaciones y agigantó sobre el cierre la figura del arquero Éverson, le faltó la consistencia necesaria y el equilibrio en el medio para contener a los bravísimos jugadores del Mineiro.

Síntesis del partido:

Atlético Mineiro: Éverson; Mariano, Nathan, Junior Alonso, Arana; Jair, Allan; Matías Zaracho, Savarino, Eduardo Vargas; Hulk. Director técnico: Alexi Stival (Cuca).

River: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Jonatan Maidana, David Martínez, Fabrizio Angileri; Enzo Fernández, Bruno Zuculini; Julián Álvarez, Braian Romero y Matías Suárez. Director técnico: Marcelo Gallardo.

Goles en el primer tiempo: 22m Zaracho (AM) y 34m Hulk (AM).

Gol en el segundo tiempo: 16m Zaracho (R).

Cambio en el primer tiempo: 33m José Paradela (R) por Maidana.

Cambios en el segundo tiempo: en la reanudación del juego, Alex Vigo (R) por Angileri y Nicolás De La Cruz (R) por Zuculini; 4m Guga (AM) por Mariano; 11m Tché-Tché (AM) por Jair; 24m Keno (AM) por Hulk y Réver (AM) por Allan; 27m Federico Girotti (R) por Suárez y Jorge Carrascal (R) por Álvarez.

Árbitro: Roberto Tobar.

Estadio: Mineirao.

Con información de Ian Noticias.