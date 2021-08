River Plate tuvo una irregular presentación y perdió hoy 1-0 en el estado Monumental con Atlético Mineiro, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El gol del equipo brasileño lo hizo nada menos que el ex Millonario Ignacio Fernández, quien después se iría expulsado.

El equipo de Marcelo Gallardo no supo concretar las chances que tuvo en el primer tiempo y en el complemento se fue diluyendo con el correr de los minutos. No podrá jugar en la revancha la próxima semana por acumulación de amarillas el volante Enzo Pérez, una pieza clave en el equipo. En el rival tampoco estará Nacho Fernández, por la expulsión.

El ganador de la serie chocará en semifinales con Sao Paulo o Palmeiras, que ayer igualaron 1-1 en el Morumbí.

El equipo de Marcelo Gallardo necesitará un triunfo en Belo Horizonte Brasil para acceder a las semifinales. En caso que no le conviertan, con un gol accederá a penales y con dos se clasificará directamente.

River realizó un buen primer tiempo, sólo le faltó el gol, y fue paciente en la búsqueda de espacios frente a un aplicado Atlético Mineiro.

Lo intentó de diversas maneras. En la pelota parada, con un tiro de esquina ejecutado por Julián Álvarez que encontró a David Martínez y la salvada de Nathan Silva. En la individual, con la gran jugada de Fabrizio Angileri por la banda izquierda y un remate fuerte que pegó en el primer palo tras ser rozada por el arquero Everson.

El Millonario jugó mejor en los 45 minutos iniciales y fabricó las mejores chances, aunque el Mineiro también fue peligroso cuando la pelota pasó por el argentino Nacho Fernández.

El equipo de Gallardo tuvo circulación y dinámica, y contó con buenos aportes de Angileri, Álvarez y el colombiano Carrascal, quienes se movieron constantemente y fueron una amenaza para la defensa brasileña.

Cambió el partido

En el segundo tiempo, cambió el partido porque Mineiro salió con otra actitud y River ya no mostró el juego de la primera parte.

El conjunto brasileño se puso en ventaja a los 13 minutos con un zurdazo de Nacho Fernández, quien conectó dentro del área una pelota que le bajó Hulk de cabeza. Como era de esperarse, no celebró el gol.

River fue a buscar el partido pero sin demasiada profundidad ni inquietar a la defensa del rival, que estuvo más cerca de estirar diferencias con un disparo de Allan desde lejos que tomó por sorpresa a Armani.

Cuando quedaba poco para el final, Nacho Fernández se fue al vestuario con una roja directa por una fuerte infracción a Angileri al borde del área, que al árbitro sancionó con ayuda del VAR.

El equipo local nunca le encontró la vuelta al segundo tiempo. Ni siquiera con los ingresos de Matías Suárez (volvió de la lesión) y José Paradela. Equivocó los caminos, lució impreciso en los pases y le costó en la marca.

No tuvo la mejor noche River y ahora tendrá que ganar sí o sí en Brasil si quiere darlo vuelta y avanzar a semifinales. Por Copa Libertadores, bajo el ciclo Gallardo, le va muy mal ante equipos brasileños en condición de local con derrotas ante Cruzeiro (2014), Gremio (2018), Palmeiras (2020) y ahora Atlético Mineiro (2021). De las tres primeras, pasó en dos con triunfos en Belo Horizonte y Porto Alegre.

Síntesis:

River: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Bruno Zuculini; Jorge Carrascal, Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez y Braian Romero. Director técnico: Marcelo Gallardo.

Atlético Mineiro: Éverson; Mariano, Nathan, Junior Alonso, Guilherme Arana; Jair, Allan; Eduardo Vargas, Ignacio Fernández, Matías Zaracho; Hulk. Director técnico: Alexi Stival (Cuca).

Gol en el segundo tiempo: 13m Fernández (AM).

Cambios en el segundo tiempo: 12m Matías Suárez (R) por Carrascal; 23m José Paradela (R) por De La Cruz; 42m Federico Girotti (R) por Zuculini; 43m Rever (AM) por Allan y Borrero (AM) por Vargas; 48m Rabello (AM) por Alonso; 51m Franco (AM) por Zaracho.

Incidencias: 38' segundo tiempo expulsado Fernández (AM) por una dura infracción contra Angileri (R).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Monumental.