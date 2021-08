Gimnasia de La Plata se impuso sobre la hora a Atlético Tucumán por 1 a 0, en partido que se jugó en el estadio "El Bosque", por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, que dirigió Hernán Mastrángelo.

El mediocampista Brahian Alemán que había ingresado a los 41 minutos de la segunda parte, convirtió el gol de la victoria de Gimnasia, de un tiro libre ejecutado con la pierna derecha de media altura y que entró en el palo derecho del arco defendido por Christian Lucchetti.

Con el triunfo, el "Lobo" platense subió al sexto lugar del torneo, con 8 puntos y Atlético sigue undécimo, con 7 unidades.

En un encuentro que comenzó con algunas desprolijidades e imprecisiones en los primeros minutos, tuvo a Gimnasia con la iniciativa en el partido desde el inicio, para contrarrestar la presión de Atlético Tucumán en tres cuartos de cancha.

En el partido se destacó la figura del exdecano, Luis Miguel Rodríguez, quien debutó hoy desde el inicio del encuentro vistiendo la camiseta del "Lobo" platense, no pasó desapercibida para convertirse en el jugador con mayor claridad a hora de buscar el arco rival.

Con un "Pulga" Rodriguez muy activo, quien buscó el espacio para recibir libre el balón, probó con un remate de media distancia, a los 4 minutos del primer tiempo que fue controlado sin complicaciones por el arquero Christian Luchetti.

Con el transcurrir de los minutos Gimnasia buscó el protagonismo del encuentro, sin embargo, no alcanzó para lograr la diferencia al término del primer tiempo.

En el complemento, se vio la mejor versión de la visita ante Gimnasia que no encontraba los caminos para llevar peligro al arco defendido por Lucchetti.

De esta manera, el equipo conducido por Omar De Felippe salió a presionar y tuvo la primera oportunidad a los 4 minutos, a partir de un disparo de media distancia de Ciru Rius, que el arquero del "Lobo" Rodrigo Rey logró desviar al córner.

Atlético Tucumán terminó el partido con diez jugadores en la cancha, por la expulsión por doble amonestación, del defensor Marcos Valor, a los 26 minutos del segundo segmento.

Pero no estaba dicha la última palabra y el equipo local pudo sumar de a tres, con la última jugada del partido, a los 49 minutos, con un tiro libre de zurda de media altura que ejecutó el recién ingresado Brahian Alemán, para sellar el resultado.

En la próxima fecha, Gimnasia La Plata viajará a Santa Fe para medirse el viernes 13 de agosto a partir de las 19 ante Colón, al tiempo que Atlético Tucumán recibirá en su estadio, el sábado 14 a las 13.30, a Aldosivi de Mar del Plata.

Síntesis

Gimnasia: Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Harrinson Mancilla y Manuel Insaurralde; Matías Pérez García, Miguel Rodríguez, Matías Miranda y Alexis Dominguez. DT: Leandro Martini y Mariano Messera.

Atlético Tucumán: Christian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Santiago Vergini, Mauro Osores y Marcos Valor; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Cristian Erbes y Ramiro Carrera; Leonardo Heredia y Augusto Lotti. DT: Omar De Felippe.

Gol en el segundo tiempo: 49m. Brahian Alemán (G).

Cambios: en el segundo tiempo, 8m. Eric Ramírez por Miguel Ángel Rodríguez (G), 21m. Joaquín Pereyra por Ramiro Carrera (AT); 31m. Matías Orihuela, Franco Mussis y Agustín Lagos por Leonardo Heredia, Ciro Ruis y Guillermo Acosta (AT); 32m. Franco Torres por Harrinson Mancilla (G); 36m. Ramiro Ruíz Rodríguez por Cristian Erbes (AT); y 41m. Nicolás Colazo por Matías Miranda (G) y Brahian Alemán por Matías Pérez García (G).

Amonestados: Valor y Lagos (AT).

Incidencia: en el segundo tiempo, 26m expulsado por doble amonestación Marcos Valor (AT).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo (Gimnasia y Esgrima La Plata).