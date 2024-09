Qué necesita Sportivo para clasificar a semifinales

Este domingo se completó la 8ª fecha del Nonagonal B del Federal A, donde Sportivo Belgrano pugna por clasificar a las semifinales por el ascenso. La Verde ganó el viernes pasado ante San Martín de Formosa y ahora cerrará con Defensores de Belgrano, pero no depende de sí mismo para avanzar.

La última jornada, todavía sin programación confirmada, se disputaría el domingo 15 y con todos los partidos en el mismo horario. La Verde visitará a Defensores de Belgrano, partido que se disputaría en San Nicolás.

Para poder meterse entre los mejores cuatro equipos de la categoría hay varios resultados que pueden servirle a Sportivo, pero tiene que ganar o al menos empatar y esperar un milagro.

El equipo de Maza necesita una victoria para meter presión y esperar que Sarmiento (que no perdió de local en toda esta temporada) no le gane a Sol de América en La Banda. Otro resultado que le sirve es ganar, pero que pierda Central Norte en Rafaela.

Si Sportivo gana y Central Norte empata, se define por diferencia de gol y ahí los salteños tienen mejores números (+6). La Verde (+2) tendría que ganar por varios goles de diferencia.

Si Sportivo empata, deberá esperar una derrota de Sarmiento. Cualquiera sea el resultado (siempre y cuando Sarmiento no sume), a la Verde le sirve porque prevalece al tener mayor cantidad de goles a favor.

En caso de empate en puntos en la tabla: qué dice el reglamento

En caso de existir igualdad en puntos entre dos o más clubes al término de la disputa en alguna de las zonas, a los efectos de establecer una clasificación en esta fase, se aplicará la siguiente metodología de desempate:

a)Mayor diferencia de goles.

b)Mayor cantidad de goles a favor.

c) Sorteo a realizarse en sede del Consejo Federal, dentro de las cuarenta (48) horas.

Fecha 9 (15/9)

Defensores de Belgrano (Va. Ramallo) vs. Sportivo Belgrano

San Martín (Formosa) vs. Sp. Las Parejas

Sarmiento (La Banda) vs. Sol de América (Formosa)

9 de Julio (Rafaela) vs. Central Norte (Salta)

Libre: Atenas (Río Cuarto)