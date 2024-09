Los resultados no acompañaron: Sportivo ya no depende de sí mismo para clasificar

Central Norte es el líder indiscutido del Nonagonal de la Zona B en el Federal A, Sarmiento de La Banda es el nuevo escolta y Sportivo al finalizar la penúltima fecha quedó en tercera posición.

El resultado de los santiagueños no fue favorable para las aspiraciones de la “Verde” dado que ya no depende de sí mismo para quedar entre los dos primeros que clasificarán a semifinales y seguirán por el ascenso.

Los santiagueños le ganaron en condición de visitante a Sportivo Las Parejas 1 a 0, relegó a Sportivo al tercer escalón. Ahora los de San Francisco deberán ganar en San Nicolás frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y necesariamente esperar.

Sumando de a tres, debe esperar que Sarmiento o Central Norte no ganen sus partidos y ante iguales puntajes entra a jugar la diferencia de gol para saber quien clasifica.

Será una fecha a todo o nada para Sportivo que cuanto menos deberá asegurarse una victoria como visitante, algo que varias veces le fue esquivo en la temporada.

Resultados

Sportivo Belgrano 3 – San Martín 0

Atenas 1 – Defensores de Belgrano 1

Sportivo Las Parejas 0 – Sarmiento 1

Sol de América 2 - 9 de Julio 0

Libre: Central Norte

Posiciones

Próxima fecha

Fecha 9 (15/9)

Defensores de Belgrano vs. Sportivo BelgranoSan Martín vs. Sp. Las ParejasSarmiento vs. Sol de América9 de Julio vs. Central NorteLibre: Atenas

En caso de empate en puntos en la tabla: qué dice el reglamento

En caso de existir igualdad en puntos entre dos o más clubes al término de la disputa en alguna de las zonas, a los efectos de establecer una clasificación en esta fase, se aplicará la siguiente metodología de desempate:

a)Mayor diferencia de goles.

b)Mayor cantidad de goles a favor.

c) Sorteo a realizarse en sede del Consejo Federal, dentro de las cuarenta (48) horas.