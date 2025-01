Nacional de Baby Fútbol 2025: posiciones y partidos de este martes

Con el cierre de la primera fase, en la noche de este martes continuará la acción en el 48° Campeonato Nacional de Baby Fútbol, un evento que reúne a cientos de chicos de San Francisco y distintas localidades del país. Con partidos en nueve sedes y la presencia de equipos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Rioja, el torneo se extenderá hasta el 18 de enero, consolidándose como uno de los encuentros deportivos infantiles más importantes de la región.

Todos los partidos comienzan a las 21. Las entradas tendrán un valor general de $2000 en todas las sedes.

Las sedes son Belgrano, Los Albos, River, Barrio Jardín, El Faisán (Devoto), General Savio, Cabrera, Infantil Xeneize y Tarzanito.

Nacional de Baby Fýtbol 2025 - Posiciones y partidos del 14/1

Zona 1 (Belgrano)

Martes

21 hs Belgrano vs. Dep. Josefina (Sta. Fe)

21.50 hs 20 de Junio-21 de Septiembre vs. Estrella del Sur

22.40 hs Dep. Josefina (Sta Fe) vs. 9 de Julio “Celeste”

23.20 hs Belgrano vs. Estrella del Sur

Zona 2 (Los Albos)

Martes

21 hs Los Albos vs. Selectivo de Frontera

21.50 hs Camioneros “B” (Cba) vs. Dep. El Trébol (El Tío)

22.40 hs Selectivo de Frontera vs. Escuela de Belgrano

23.20 hs Los Albos vs. Dep. El Trébol (El Tío)

Zona 3 (C.D. River)

Martes

21 hs CD River vs. La Banda de Rafaela

21.50 hs Lanús vs. DMD Freyre

22.40 hs La Banda de Rafaela vs. 9 de Julio “Blanco”

23.20 hs CD River vs. DMD Freyre

Zona 4 (Barrio Jardín)

Martes

21 hs Barrio Jardín vs. Zenón Pereyra FBC

21.50 hs 6 Estrellas (Bs. As.) vs. Dep. Josefina (San Fco)

22.40 hs Zenón Pereyra FBC vs. Futuros ídolos (Arroyito)

23.20 hs Barrio Jardín vs. Dep. Josefina (San Fco)

Zona 5 (C.D. y C. El Faisán)

Martes

21 hs CDyC El Faisán (Devoto) vs. Sp. Belgrano

21.50 hs LN Alem vs. Los Andes

22.40 hs Sp. Belgrano vs. SS Devoto

23.20 hs CDyC El Faisán (Devoto) vs. Los Andes

Zona 6 (General Savio)

Martes

21 hs Gral. Savio vs. Granaderos

21.50 hs Flecha del Plata vs. 2 de Abril

22.40 hs Granaderos vs. La Milka

23.20 hs Gral. Savio vs. 2 de Abril

Zona 7 (Barrio Cabrera)

Martes

21 hs Barrio Cabrera vs. El Niño Feliz

21.50 hs Camioneros “A” (Cba) vs. Tiro y Gimnasia

22.40 hs El Niño Feliz vs. Def. de Frontera

23.20 hs Barrio Cabrera vs. Tiro y Gimnasia

Zona 8 (Infantil Xeneize)

Martes

21 hs Inf. Xeneize vs. Alto Rendimiento (Colonia Caroya)

21.50 hs Escuela La Para vs. Dep. Oeste

22.40 hs Alto Rendimiento (Colonia Caroya) vs. Dep Sebastián

23.20 hs Inf. Xeneize vs. Dep. Oeste

Zona 9 (Tarzanito)

Martes

21 hs Tarzanito vs. Los Santitos

21.50 hs Club Soc. Colonia Caroya vs. Dep. Norte

22.40 hs Los Santitos vs. Sp. La Playosa

23.20 hs Tarzanito vs. Dep. Norte

Cómo se juega la primera fase y el torneo

En la primera instancia habrá 9 zonas de 5 equipos cada una. La primera ronda se desarrollará del domingo 12 al martes 14, clasificando a los tres mejores equipos de cada zona, junto con el cuarto mejor clasificado.

Ya el viernes 17 y sábado 18, desde octavos de final, el torneo se jugará en la cancha de Sportivo Belgrano, lo que dará un gran marco a la etapa final, al igual que el año pasado. La novedad este año es que tendrá dos canchas con partidos en simultáneo.