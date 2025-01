Este domingo iniciaron los partidos del 48° Campeonato Nacional de Baby Fútbol, que se jugará hasta el sábado 18 de enero en San Francisco. Vale destacar que hasta el martes se juega la etapa de grupos.

Partidos de este domingo

Zona 1 (Belgrano)

Domingo

4 - 1. 20-21 vs. 9 de Julio Olímpico de Freyre “Celeste”

1 - 0 Estrella del Sur vs. Dep. Josefina (Santa Fe)

0 - 5. 20-21 vs. Belgrano

Zona 2 (Los Albos)

Domingo

5 - 1. Camioneros “B” (Cba) vs. Escuela de Belgrano

0 - 1 Dep. El Trébol (El Tío) vs. Selectivo de Frontera

1 - 4. Camioneros “B” (Cba) vs. Los Albos

Zona 3 (C.D. River)

Domingo

11 - 0 Lanús vs. 9 de Freyre “Blanco”

0 - 2. DMD Freyre vs. La Banda de Rafaela

2 - 2. Lanús vs. CD River

Zona 4 (Barrio Jardín)

Domingo

1 - 2. Seis Estrellas (Bs. As.) vs. Futuros ídolos (Arroyito)

3 - 0. Dep. Josefina (San Fco) vs. Zenón Pereyra FBC

0 - 3. Seis Estrellas (Bs. As.) vs. Barrio Jardín

Zona 5 (C.D. y C. El Faisán)

Domingo

2 - 0. LN Alem vs. SS Devoto

0 - 0 Los Andes vs. Sportivo Belgrano

2 - 2. LN Alem vs. El Faisán (Devoto)

Zona 6 (General Savio)

Domingo

0 - 1. Flecha del Plata vs. La Milka

2 - 1. 2 de Abril vs. Granaderos (Castelar)

1 - 0 Flecha del Plata vs. General Savio

Zona 7 (Barrio Cabrera)

Domingo

1 - 1. Camioneros “A” (Cba) vs. Def. de Frontera

3 - 0. Tiro y Gimnasia vs. El Niño Feliz (La Tordilla)

0 - 2 Camioneros “A” (Cba) vs. Barrio Cabrera

Zona 8 (Infantil Xeneize)

Domingo

1 - 2 Escuela La Para vs. Dep. Sebastián

4 - 0. Deportivo Oeste vs. Alto Rendimiento (Colonia Caroya)

2 - 0 Escuela La Para vs. Inf. Xeneize

Zona 9 (Tarzanito)

Domingo

7 - 1. Club Soc. Colonia Caroya vs. Sp. La Playosa Baby

0 - 1 Deportivo Norte vs. Los Santitos (La Rioja)

5 - 1. Club Soc. Colonia Caroya vs. Tarzanito

Una semana a puro fútbol

Las entradas tendrán un valor general de $2000 en todas las sedes y todos los partidos comienzan a las 21.

Las sedes son Belgrano, Los Albos, River, Barrio Jardín, El Faisán (Devoto), General Savio, Cabrera, Infantil Xeneize y Tarzanito.

Fixture primera fase