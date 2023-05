Este domingo se disputó la séptima fecha de la Zona Centro en Liga Regional de Fútbol donde el clásico sanfrancisqueño entre Sportivo Belgrano y Antártida Argentina terminó empatado.

En una jornada ventosa y difícil para la práctica deportiva, Verdes y Pingüinos terminaron igualados 0 a 0 tanto en primera división como en reserva.

Por otro lado, La Milka no pudo escalar posiciones porque terminó empatando 1 a 1 con El Trébol de El Tío en condición de local. Luis Luque adelantó al Quintero, mientras que Quaglia empató para el visitante. En reserva ganó La Milka por 3 a 0.

Resultados de la 7° fecha

Sp. Belgrano 0-0 Antártida Arg.

La Milka 1-1 El Trébol

Colonia Marina 3-1 Proyecto Crecer

Cult. La Francia 2-3 SS Devoto

Libre: 8 de Diciembre

Tabla

SS Devoto 16 pts. Sp. Belgrano 14 pts. Cult. La Francia 11 pts. Proyecto Crecer 8 pts. Antártida Arg. 7 pts. La Milka 6 pts. Colonia Marina 5 pts. 8 de Diciembre 4 pts. El Trébol 3 pts.

8ª fecha

SS Devoto vs. Sp. Belgrano

Antártida Arg. vs La Milka

El Trébol vs. Marina FC

Proyecto Crecer vs. 8 de Diciembre

Libre: Cult. La Francia