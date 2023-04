La Asociación El Ceibo recibe este martes la visita de 9 de Julio de Morteros por la 13ª fecha de la Zona 2 en la Conferencia Centro de la Liga Federal de Básquet. Será desde las 21 horas en el estadio “Antonio Cena”.

La Flor Nacional marcha en la primera colocación de la tabla y viene de caer en condición de visitante ante Sportivo Suardi. El equipo de Blengini busca volver a la victoria para comenzar a asegurar el primer lugar de la tabla, que le permitirá saltear una fase de Playoffs.

El Celeste de Morteros también necesita una victoria que le de aire para salir del fondo de la tabla en busca de un mejor lugar de cara a los Playoffs que le permita tener ventaja de localía.

Previa

El Ceibo: Agustín Lozano, Martín Sauco, Álvaro Caraffa, Luciano García, Lautaro Florito, Ignacio Zaffetti, Mateo Vázquez, Tomás Silveira, Franco Riffle, Sebastián Fux, Pablo Grosso, Lucca Brezzo. DT. Eduardo Blengini.

9 de Julio (Morteros): Andrés Miguel, Santiago Cagliero, José Cañete, Emanuel Berra, Agustín Roldán, Nicolás Antonelli, Emiliano Rossotto, Javier Martín, Jeremías Fernández, Rodrigo Fillol, Pedro Córdoba y Leandro Conti. DT: Marcos Ferreyra

Estadio: Antonio Cena

Hora: 21

Así está la Zona 2 - Conferencia Centro

El Ceibo 17 pts (7-3) Atl. Bell 15 pts. (5-5) Sp. Suardi 15 pts. (6-3) Bochas SC 15 pts. (5-5) Alberdi 14 pts. (5-4) 9 de Julio 12 pts. (3-6) Almafuerte 11 pts. (2-7)

13ª fecha

Bochas SC 80-62 Almafuerte

El Ceibo vs. 9 de Julio (Morteros) [Martes 25 de abril]

Alberdi vs. Atl. Bell [Sábado 29 de abril]

14ª fecha

Alberdi 81-72 Bochas SC

9 de Julio (Morteros) vs. Sportivo Suardi [Domingo 30 de abril]

Almafuerte vs. El Ceibo [Miércoles 10 de mayo]

Lo que resta jugarse

Pendiente 6ª fecha | 5 de mayo - Sportivo Suardi vs. Alberdi

Pendiente 11ª fecha | 11 de mayo - Bochas SC vs. Sportivo Suardi

Pendiente 12ª fecha | 26 de abril - Almafuerte vs. Alberdi