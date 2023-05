Sportivo Belgrano retoma los entrenamientos y vuelve a jugar el próximo sábado

Con Sportivo Belgrano libre, se disputó este fin de semana la octava fecha del Torneo Federal A y en la Zona 3 el puntero continúa siendo Douglas Haig de Pergamino.

El Fogonero volvió a ganar, se mantiene en la cima y le sacó 6 puntos a la Verde. En tanto, Linqueño goleó en Concepción del Uruguay y Las Parejas ganó en Chivilcoy, por lo tanto siguen siendo escoltas ahora a 5 unidades del elenco sanfrancisqueño.

El plantel que comanda Ariel Giaccone volverá a los entrenamientos este lunes por la tarde en el predio “Nicolás Losano” y el resto de la semana trabajará en horario matutino.

El próximo compromiso para Sportivo será el sábado 6 de mayo en Villa Ramallo ante Defensores de Belgrano (con horario a confirmar). Este será el último partido de la primera rueda, de las cuatro pactadas para esta primera fase del campeonato.

Resultados de la 8° fecha

Sábado | Unión (Sunchales) 1-1 Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Árbitro: Lucas Cavallero

Domingo | Independiente (Chivilcoy) 0-1 Sp. Las Parejas

Árbitro: José Sandoval

Domingo | Gimnasia (CdU) 2-5 El Linqueño

Árbitro: Joaquín Gil

Domingo | Douglas Haig 3-0 Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Brian Ferreyra

Libre: Sportivo Belgrano

Tabla

9° fecha

Def. de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Sportivo Belgrano

Def. de Pronunciamiento vs. Unión (Sunchales)

El Linqueño vs. Douglas Haig

Sp. Las Parejas vs. Gimnasia (Concep. del Uruguay)

Libre: Independiente (Chivilcoy)