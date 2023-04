Sportivo Belgrano consiguió este domingo un importante triunfo en la localidad de El Tío que lo depositó en la cima de la Zona Centro de la Liga Regional de Fútbol.

Fue en el marco de la sexta fecha donde la Verde se impuso por 2 a 1 sobre El Trébol con dos tantos del goleador Santino Turina, que ya lleva siete goles en cinco partidos disputados. En reserva también fue victoria de Sportivo por 2 a 1 con dos goles de Santiago Pipino.

Resultados de la 6ª fecha

Antártida Argentina 0-1 Cultural La Francia (Reserva: 0-0)

Árbitro: Pablo Pérez (AAIF)

El Trébol (El Tío) 1-2 Sportivo Belgrano (Reserva: 1-2)

Árbitro: Hernán Sena (AAA)

Proyecto Crecer 1-1 La Milka (Reserva: 0-0)

Árbitro: Sergio Soria (ACRAF)

8 de Diciembre 3-1 Colonia Marina FC (Reserva: 1-1)

Árbitro: Ariel Narváez (EAFA)

Libre: SS Devoto

Así está la tabla de primera división

Sp. Belgrano 13 pts. SS Devoto 13 pts. Cult. La Francia 11 pts. Proyecto Crecer 8 pts. Antártida Arg. 6 pts. La Milka 5 pts. 8 de Diciembre 4 pts. Colonia Marina 2 pts. El Trébol 2 pts.

7ª fecha

Marina FC vs. Proyecto Crecer

La Milka vs. El Trébol

Sp. Belgrano vs. Antártida Arg.

Cult. La Francia vs. SS Devoto

Libre: 8 de Diciembre