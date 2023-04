Este domingo se completó la cuarta fecha de la Zona Centro en la Liga Regional de Fútbol y Sociedad Sportiva Devoto sigue en la cima de la tabla de posiciones, conservando el invicto y acumulando cuatro victorias consecutivas.

El Verde se impuso por 1 a 0 ante El Trébol de El Tío en condición de visitante y con arbitaje de Brandon Mansilla (AFU). El gol de la victoria fue anotado por Nicolás Ramallo de penal. En reserva fue empate 1 a 1.

Por otro lado, Proyecto Crecer se impuso por 2 a 0 ante Cultural La Francia y volvió a la victoria en condición de local, partido que contó con el arbitraje de Gabriel Podda (ACRAF). En reserva ganó el Canalla por 1 a 0.

En Colonia Marina, con arbitraje de Kevin Gramaglia (ARAC), La Milka sumó su primer punto igualando 1 a 1 con gol de Cristian Reynoso de penal. En reserva fue victoria del Quintero por 3 a 1.

Cabe recordar que la fecha comenzó el jueves con la victoria de Sportivo Belgrano sobre 8 de Diciembre.

Tabla de Primera división

SS Devoto 12 pts. Sp. Belgrano 9 pts. Cult. La Francia 7 pts. Proyecto Crecer 6 pts. Antártida Arg. 5 pts. Colonia Marina 2 pt. El Trébol 1 pt. La Milka 1 pts. 8 de Diciembre 1 pt.

5ª fecha

La Milka vs. 8 de Diciembre

Sp. Belgrano vs. Proyecto Crecer

Cult. La Francia vs. El Trébol

SS Devoto vs. Antártida Arg.

Libre: Marina FC