Los equipos sanfrancisqueños registraron resultados dispares en la tercera fecha de la Zona Centro de Liga Regional de Fútbol. Sportivo Belgrano ganó en el predio “Nicolás Losano”, mientras que Antártida empató de local y Proyecto Crecer perdió con el líder.

La Verde consiguió su segunda victoria consecutiva por 1 a 0 ante Colonia Marina FC con gol de Santino Turina, que anotó el tercero en su cuenta personal en dos partidos. En reserva también ganó Sportivo por 4 a 3.

Por otro lado, en el estadio “Darío N. Jular”, Antártida Argentina se quedó con un empate con sabor amargo ante El Trébol de El Tío. Fue 1 a 1 con gol de Luciano Funes para el Pingüino. En reserva ganó el equipo visitante por 5 a 1.

En Devoto, Sociedad Sportiva consiguió su tercera victoria consecutiva y es el líder de la zona. Fue por 3 a 0 sobre Proyecto Crecer con goles de Leandro Córdoba -en dos oportunidades- y Matías Verón. En reserva también ganó Devoto por 2 a 1.

El otro partido que completó la jornada quedó en manos de Cultural La Francia que derrotó como local a 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tío por 3 a 1. En reserva también ganó el Canalla por 4 a 3 que lidera la tabla junto a Devoto con 7 unidades.

Cabe recordar que La Milka tuvo fecha libre en esta jornada.

Tabla de Primera división

SS Devoto 9 pts. Cult. La Francia 7 pts. Sp. Belgrano 6 pts. Antártida Arg. 5 pts. Proyecto Crecer 3 pts. Colonia Marina 1 pt. El Trébol 1 pt. 8 de Diciembre 1 pt. La Milka 0 pts.

4ª fecha

El Trébol vs. SS Devoto

Proyecto Crecer vs. Cult. La Francia

8 de Diciembre vs. Sp. Belgrano

Marina FC vs. La Milka

Libre: Antártida Arg.