Sportivo Belgrano debutó con victoria en el torneo de la Liga Regional de Fútbol tras derrotar este miércoles por la noche a La Milka en condición de visitante por 3 a 0 y en el marco de la 2ª fecha de la Zona Centro.

Los goles de la Verde fueron anotados por Santino Turina en dos oportunidades y por Nicolás Benedek. En tanto, en la reserva fue empate 2 a 2.

Zona Centro - 2° fecha

Proyecto Crecer 0-3 Antártida Argentina

Colonia Marina 0-0 Cultural La Francia

8 de Diciembre 0-3 SS Devoto

La Milka 0-3 Sportivo Belgrano

Libre: El Trébol (El Tío)

Tabla de Primera división

SS Devoto 6 pts. Antártida Arg. 4 pts. Cult. La Francia 4 pts. Sp. Belgrano 3 pts. Proyecto Crecer 3 pts. Colonia Marina 1 pt. 8 de Diciembre 1 pt. El Trébol 0 pts. La Milka 0 pts.

3ª fecha

Sp. Belgrano vs. Marina FC

Cult. La Francia vs. 8 de Diciembre

SS Devoto vs. Proyecto Crecer

Antártida Arg. vs. El Trébol

Libre: La Milka