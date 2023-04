La Liga Amateur de Fútbol se vio empañada por hechos de violencia registrados en febrero pasado en el estadio de Sportivo Belgrano, que llevaron a la suspensión provisoria de la competencia al no tener sede y habilitación para disputar la final.

No es la primera vez que pasa, por eso la institución quiere trabajará con nuevas medidas preventivas para evitar las agresiones dentro y fuera de la cancha; algo que no había funcionado hasta el último torneo.

Jorge Aymar, encargado de prensa de la Liga, visitó los estudios de FM 97.1 y en La Mañana de El Periódico comentó cómo están trabajando de cara a una nueva competencia que no comenzaría hasta que la Liga tenga personería jurídica (lo que le permitiría contar con presencia policial).

“Lo primero que hicimos es hacer un diagnóstico de lo que ha pasado, pensar y poner las cosas en claro sobre cuales fueron los problemas que hemos tenido como Comisión y como gente que tomó decisiones hemos llegado a distintas conclusiones. Es fundamental tener un dispositivo de seguridad donde entre todos colaboremos en la prevención", indicó

Y agregó: “Se cometieron distintas trasgresiones, pero los jugadores que agredieron al árbitro ya no van a poder jugar más en la Liga, están suspendidos, están identificados, se trabajó para eso; los clubes implicados en hechos de violencia van a tener que responder, así que en ese tema ya está. En lo que tenemos que trabajar es en la prevención, porque estos hechos pasan en todas las ligas, lo que tenemos que tener es un dispositivo. Pensamos trabajar con todos los clubes que participan en la Liga, generar un sistema de referentes donde tiremos todos para la Liga , que todos tengamos ese sentido de pertenencia, a todos nos gusta ganar y está bueno que eso pase, pero tenemos que tener un límite y hay cosas que no pueden pasar, por un mal arbitraje no se la pueden agarrar con el árbitro. El ejemplo tiene que venir desde lo que nos conducen, de los dirigentes, que no pueden increpar al árbitro. Estas cosas van a pasar, pero somos todos humanos que nos podemos equivocar, tenemos que saber que son otros los objetivos que perseguimos” .

“Lo más importante es lo que había generado en los chicos de barrio, hay muchos ejemplos de gente que les ha cambiado los hábitos y la vida a familias enteras”, dijo Aymar.

En ese sentido, Aymar apuntó: “Tenemos que pensar que lo mas importante es ayudar a los jóvenes a tener nuevos hábitos, a que la sociedad se limpie, sabemos de los problemas que hay con el consumo de sustancias, la juventud tiene muchos problemas de esta índole y nosotros tenemos que ser una herramienta para que esa gente salga adelante”.

Por otro lado, el dirigente explicó que “se está trabajando y está todo avanzado para que en dos meses tengamos la personería jurídica. Esto es muy importante porque es lo primero que tendríamos que haber hecho, es un error de todos nosotros por omisión y tendríamos que haber exigido mucho más en eso . Nos hacemos cargo de ese error y es algo que va a cambiar porque se está tramitando para tener una competencia formal y que todo el mundo se sienta cómodo en la Liga”.

“La Liga no es violenta”

Aymar lamentó los hechos y advirtió que la Liga fue estigmatizada. “Lamento mucho que se haya estigmatizado, me dolieron mucho los comentarios de la gente. Hay equipos que participaron y han hecho problemas, pero se han ido a otras ligas, lo mismo los jugadores porque hemos tomado cartas en el asunto. No es la Liga que es violenta, es la sociedad que está violenta, entre todos tenemos que ayudar en esa parte y no estigmatizar a la Liga . Hay que individualizar dónde está el problema, tenemos el diagnóstico de dónde está el problema y vamos a tratar de dar la batalla donde la tenemos que dar”, indicó.

“Están individualizadas las personas que ejercieron actos de violencia y los clubes también, pero no todos son violentos y el 99% es gente pacífica, pasa que a veces por omisión dejamos que dos o tres violentos tomen la posta del club y no es así”, dijo Aymar.

Capacitar a jugadores y dirigentes

Una de las medidas preventivas que quieren aplicar es la capacitación para jugadores, dirigentes y a los mismo hinchas que acompañan a los clubes, además de darle participación a dirigentes que de otras épocas que tienen mayor experiencia.

“Es una tarea difícil pero tenemos que darla, tenemos las ganas y la experiencia. Se está tratando de trabajar con gente mayor que ya estuvo en la Liga Amateur en otros años, se ha trabajado poco en ese sentido y es una autocrítica que hacemos porque no se escuchó a la gente mayor que estuvo antes, hay que escuchar a gente que ya estuvo en comisiones anteriores de la Liga, que nos van a dar respuestas, volver a las fuentes . En este tiempo hemos utilizado un reglamento que es el mismo que utilizan en todas las ligas amateurs, antes teníamos un estatuto más completo que nos daba muchas mas respuestas, fue un error. Tiene que haber un crisol de ideas y de fuerzas, es un cambio que va a ser productivo para lo que viene”, dijo Aymar.

Además, añadió: “Tenemos fe de que si vendemos bien el producto va a contagiar de nuevo. Cometimos errores, pero vamos a tratar de revertir esto, de hacer las cosas bien, respetando la ley, que sepan de las consecuencias y que prevengamos”.