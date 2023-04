El San Francisco Rugby Club participó del Regional de Clubes de Hockey que se desarrolló en Esperanza y en la localidad de Humboldt, en el marco de un nuevo proceso deportivo que tiene a Sebastián Musso como entrenador principal. Las Charitas sumaron una importante experiencia de cara a la nueva temporada -ya en macha- de la Federación del Oeste Santafesino.

Nazareth Bianco es una de las referentes del plantel de primera, una de las jugadoras -y también entrenadora- con más experiencia vistiendo la camiseta Tricolor en un plantel que tiene como desafío amalgamar experiencia y juventud en el marco de ese nuevo proceso. “Nachu” habló del rendimiento en este campeonato, de lo que viene en la FOSH y brindó un balance del cambio de Liga después de dejar la Federación Cordobesa.

“Para nosotras fue una experiencia muy linda y enriquecedora jugar en Regional, ayudó a darnos cuenta de los diferentes sistemas de juegos de otros clubes fuertes de Rosario, Paraná, que juegan muy ordenados y mas allá de que la diferencia fue mínima en goles, fueron partidos controlado por ellas. Nos ayudó mucho a ver cómo trabajaban las posiciones, las transiciones de pelota, nos abrió mucho la cabeza para trabajar en nuestra idea con un nuevo proceso donde tenemos muchas chicas juveniles de corta edad, de hecho yo les doblo la edad a algunas. Queremos trabajar en bloque, ordenadas y por eso fue súper positivo, terminamos jugando por el sexto lugar y con los que jugaron por los primeros puestos empatamos, nos faltaron goles, más allá de que esto es un proceso y queremos cambiar nuestro estilo de juego a uno más prolijo”, explicó.

La inserción de las juveniles es clave en este estilo de juego. “Nos dan mucho aire, les falta roce, quizás cuando se topan con otras jugadoras grandes que saben usar el cuerpo, saben como moverse las asusta un poco, pero creo que estos torneos ayudan a crecer, a cambiar la cabeza, a enfrentar a equipos que juegan fuerte también. Quedó la vara alta y tenemos muchas ganas de volver a jugar el año que viene, incluso con las juveniles para seguir sumando al crecimiento de las jugadoras”, comentó Bianco.

Superar lo hecho en la temporada pasada

En el torneo de la Federación del Oeste, Charitas terminaron en el tercer lugar en la temporada pasada, pero también tuvo buenos resultados en las categorías menores. “Este año en primera está parejo, queremos terminar entre los primeros lugares, queremos escalar, pero también somos conscientes de que esto es un proceso y tenemos que darles más partidos a las más chicas. Hay que seguir consolidando el equipo, hoy hay diferencia de edades, costumbres, estamos trabajando en eso y tenemos una visión positiva”, señaló Bianco.

“La idea es jugar abriendo la cancha, hacer jugar a las laterales, no jugar tanto a los pelotazos que era algo a lo que recurríamos mucho, hoy tenemos otro sistema, queremos tener mucho la pelota en el palo y con muchas opciones de pases, por eso tratamos de generar otra movilidad. La idea es que las más chicas estén más por los laterales en la delantera, para que nos den aire, estamos fusionando un poco eso”, indicó.

Por otro lado, en inferiores el club tiene grandes valores. Sin ir más lejos, la categoría Sub 14 (que conduce Mariano Balbo Mosetto) ganó todo lo que jugó en la temporada pasada y es un aliciente también para el proceso formativo del club. “Demostraron que fueron creciendo, fue una de las categorías con la cual me gustó mucho trabajar cuando eran sub 12 porque siempre pedían más, querían aprender el flick, son chiquitas, pero la mayoría lo hacen y la mayoría jugaba en sub 14. La idea es siempre formar jugadoras y buenas personas sobre todo, que después ellas elijan lo que quieran ser”, señaló.

Más oportunidades en Santa Fe

San Francisco Rugby Club cambió de Liga hace unos años atrás, pasó de jugar en la Federación Cordobesa a la creciente Federación del Oeste Santafesino donde se erige como uno de los clubes que pone la vara alta en la región. Bianco contó que esta nueva etapa encontraron más oportunidades principalmente para las juveniles.

“Lo que tiene la cordobesa es que jugás todo los fines de semana y tenés más roce, pero la FOSH creció y al tener tantos clubes y diversidad ya tiene otro nivel. Hay clubes que son muy difíciles, muy físicos. En Córdoba la mayoría son equipos físicos, acá no era habitual ver equipos muy físicos, pero en el último tiempo sí. Creo que la zona y la liga nos sentó bien, nos dio la posibilidad de tener presencia en los seleccionados que las chicas puedan viajar y conocer otros lugares, otras experiencias. Hay muy buenas jugadoras en juveniles, se están armando grupos muy lindos y este año muchas Charas tienen posibilidad de seleccionado, eso le da un salto, juegan en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y otros clubes que tienen otra estructuras, ven otras realidades y esa experiencia es muy enriquecedora para las chicas”, comentó.

Y agregó: “También es muy desgastante viajar todos los fines de semana más allá de que acá el torneo sea mas largo porque se juega de ida y vuelta, son mas etapas, pero es mas relajante jugar cada 15 días”.

Con cambio de liga también encontraron otro diálogo con la Federación y favoreció al presupuesto del club. “Creo que la cordobesa tiene muchas exigencias y no brinda muchos beneficios al jugador. Cuando no cumplís en algo, no te tienen en cuenta y tenés multas, acá también hay multas pero es más accesible moverse para jugar porque las distancias son mas cortas”, apuntó Bianco.

“En cuanto a las posibilidades hay muy pocas jugadoras de San Francisco, que son y fueron muy buenas, que tengan la posibilidad de entrenar o jugar en un Seleccionado de Córdoba. Ya que las citen son muy pocas y hay muy buenas jugadoras, creo que las puertas están totalmente cerradas para los clubes que no son de Córdoba capital, los entrenamientos de seleccionados son en días de semana donde solo pueden acceder los jugadores de Córdoba y eso hace también que no se te de la posibilidad de mostrarte y tener otra experiencia. Acá los entrenamientos de los seleccionados se hacen los días que no se juega, días que todos puedan estar, que todas puedan mostrarse, después se busca lo que cada entrenador necesita, pero tienen todos la posibilidad de mostrarse”, concluyó.

Puertas abiertas. “Invitamos a acercarse al club, recién empezamos, si alguna chica tiene ganas, si dejó y quiere volver o quiere empezar, que se venga y hable con los entrenadores para arrancar. No necesita nada más que ganas”, dijo Bianco.