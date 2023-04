Este viernes comenzó la quinta fecha de la Zona Centro en Liga Regional de Fútbol donde el Pingüino igualó en Devoto, mientras que el Quintero goleó a 8 de Diciembre en condición de local.

La Milka consiguió su primera victoria del campeonato, tras vencer por 5 a 0 al conjunto de Villa Concepción del Tío con goles de Cristian Reynoso -en dos oportunidades-, Facundo Asís, Franco Mansuino y Rodrigo Caballero. En reserva también ganó el Quintero por 3 a 1.

Por otro lado, Antártida Argentina sumó un empate en su visita al puntero Sociedad Sportiva Devoto. Fue 0 a 0 en primera división y en reserva.

También jugaron Cultural La Francia y El Trébol de El Tío. En primera división empataron 0 a 0, mientras que en reserva también igualaron pero 3 a 3.

La fecha se completará el domingo en el predio “Nicolás Losano” donde Sportivo Belgrano recibirá a Proyecto Crecer desde las 14 en reserva y 16 horas en primera división.

Así está la tabla de primera división

SS Devoto 13 pts. Sp. Belgrano 9 pts. Cult. La Francia 8 pts. Antártida Arg. 6 pts. Proyecto Crecer 6 pts. La Milka 4 pts. Colonia Marina 2 pts. El Trébol 2 pts. 8 de Diciembre 1 pt.

6ª fecha

Antártida Arg. vs Cult. La Francia

El Trébol vs. Sp. Belgrano

Proyecto Crecer vs. La Milka

8 de Diciembre vs. Marina FC

Libre: SS Devoto