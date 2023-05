La Liga Federal de Básquet continúa la disputa de los playoffs de las zonas en cada división con el protagonismo de la Asociación El Ceibo, que busca su pasaje a la etapa interconferencia ante 9 de Julio de Morteros.

La Flor Nacional ganó su primer compromiso en Morteros y ahora tiene la chance de liquidar la historia este viernes en el “Antonio Cena”, desde las 21.30. Un triunfo le permitirá al equipo de Blengini avanzar a la siguiente instancia donde se cruzará uno de los clasificados de la Zona 1.

El único que tiene un lugar asegurado en esa etapa es Sportivo Suardi, quien se quedó con el primer lugar de la zona cordobesa.

Para los cruces interconferencia el mejor clasificado de cada zona enfrentará al peor clasificado de la otra. De allí surgirán los cuatro representantes de la División Centro para los cruces con la región Metropolitana.

Así están los playoffs de la División Centro

Zona 1

Regatas (San Nicolás) [1] vs. San Martín (Marcos Juárez) [8] | 72-68

Somisa (San Nicolás) [4] vs. Belgrano (San Nicolás) [5] | 82-72

Centenario (Venado Tuerto) [2] vs. Olimpia (Venado Tuerto) [7] | 84-65

Sport Club Cañadense [3] vs. Trebolense [6] | 78-80

Zona 2

[3] Alberdi (San Luis) vs. Almafuerte (Las Varillas) [6] | 63-64

[4] Bochas SC (Cnia. Caroya) vs. Atl. Bell [5] | 85-80

[2] El Ceibo vs. 9 de Julio de Morteros [7] | 100-89