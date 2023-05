El Ceibo juega esta noche por el Asociativo, pero también tendrá una oreja en Suardi porque esta misma noche, sin jugar, se puede asegurar el primer lugar de la Zona 2 de la División Centro en Liga Federal de Básquet.

La Flor Nacional lidera la tabla con 19 puntos producto de ocho victorias y tres derrotas. El único que puede superarlo es Sportivo Suardi que debe ganar los dos partidos que le quedan y esperar que el equipo de Blengini no gane en Las Varillas el próximo miércoles.

Los santafesinos recibirán a Alberdi de San Luis, este viernes desde las 21 horas. Si ganan los puntanos, Suardi ya no podrá alcanzar a los sanfrancisqueños puesto que solo podrían quedar igualados; sin embargo en los partidos entre sí prevalece El Ceibo por mayor diferencia de gol.

Así se cierra la fase regular

Viernes 5 de mayo | 21 hs Sportivo Suardi vs. Alberdi (San Luis)

Viernes 5 de mayo | 21 hs 9 de Julio (Morteros) vs. Almafuerte

Miércoles 10 de mayo | 22 hs Almafuerte vs. El Ceibo

Jueves 11 de mayo | 21 hs Bochas SC vs. Sportivo Suardi

Posiciones

El Ceibo 19 pts (8-3) Sp. Suardi 17 pts. (7-3) Alberdi 17 pts. (6-5) Bochas SC 17 pts. (6-5) Atl. Bell 17 pts. (5-7) 9 de Julio 14 pts. (3-8) Almafuerte 13 pts. (3-7)

El primero de la zona salteará una fase de playoffs y se mete directamente en el cruce que define las cuatro plazas al inter conferencia. Los playoffs se disputarán de la siguiente manera: 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°, siempre al mejor de tres con formato 1-2 para el mejor clasificado.