En un gesto poco habitual dentro de la administración pública, el presidente comunal de Colonia Iturraspe, Fernando Salvagno, firmó una resolución que prohíbe incluir nombres personales en carteles de obras, publicaciones institucionales y toda forma de difusión financiada con recursos públicos.

"Implica que no figure el nombre en cualquier publicidad u obra que se haga. Que sea solo el nombre de la comuna y que no se hable de una gestión en particular”, explicó Salvagno a El Periódico sobre la resolución firmada y que rige desde el 28 de febrero pasado.

Comparando su rol con el de un gerente en el sector privado, agregó: “Si a la empresa le va bien, la que se posiciona en el mercado es la empresa, no el gerente o el presidente del directorio. Y bueno, esto es una comunidad y yo manejo un dinero público, y la que funciona es la comunidad”.

“El intendente tiene que hacer lo que tiene que hacer porque tiene una obligación de hacerlo bien, pero no me parece prudente usar el dinero municipal para una promoción personal”, remarcó.

Una resolución con fuerza normativa

La decisión fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 6 de marzo de 2025, que establece formalmente la despersonalización de toda la publicidad oficial de la Comuna de Colonia Iturraspe. La norma tiene aplicación directa sobre toda acción de difusión institucional.

“Esto ya lo veníamos haciendo. Obviamente en noticias o informaciones voy a hablar en representación de la comuna, pero no es que use el nombre del presidente comunal para una promoción o porque es un año electoral. Me parece inmoral usar dinero público para una promoción personal”, reafirmó Salvagno.

Qué establece la norma

La resolución tiene como objeto “la despersonalización de la publicidad oficial de la comuna”, alineada con “principios éticos de transparencia, neutralidad institucional y equidad democrática”.

Entre los principales puntos, se destacan:

Prohibición de nombres propios: Toda comunicación deberá referirse exclusivamente a la “Comuna de Colonia Iturraspe”, sin aludir a autoridades o funcionarios en ejercicio.

Aplicación generalizada: La medida alcanza a cartelería vial, obras públicas, mobiliario urbano, vehículos oficiales, redes sociales, homenajes, placas recordatorias y todo soporte financiado con recursos comunales.

Publicidad indirecta: Se prohíbe también la mención o alusión a familiares de funcionarios en ejercicio, evitando cualquier forma de promoción encubierta.

Finalidad exclusiva: La publicidad deberá destinarse exclusivamente a informar y comunicar programas, servicios y políticas públicas, sin referencias personalistas o partidarias.

Sanciones: El incumplimiento será considerado una falta grave en el ejercicio de la función pública, y podrá derivar en sanciones administrativas, civiles o penales.

Fortalecer la institucionalidad

El texto de la resolución cita antecedentes internacionales como las legislaciones vigentes en Canadá, España y Reino Unido, y menciona que en la Argentina “diversas provincias y municipios han avanzado en normativas que limitan la personalización de la gestión pública”.

En línea con esa tendencia, la comuna de Iturraspe apunta a “promover la equidad en el acceso a la información por parte de la ciudadanía” y a garantizar que los recursos públicos se utilicen en estricto cumplimiento del interés común.

La norma fue dictada en el marco de la Ley Provincial N.º 8102 y firmada por la Comisión Comunal. Se convierte en una de las primeras medidas de este tipo adoptadas por una comuna del departamento San Justo.